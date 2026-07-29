Cận cảnh Hyosung GV350X - môtô cruiser 135 triệu đồng của hãng xe Hàn

Hyosung GV350X được phân phối tại Việt Nam với giá 135 triệu đồng, với 3 tùy chọn màu sắc gồm Xám, Đen và Xanh. Đối thủ của mẫu xe này gồm vài cái tên như Honda CB350 H'ness (gần 130 triệu đồng), Triump Scrambler 400 X (190 triệu đồng) hay Kawasaki Meguro S1 (từ 137 triệu đồng).