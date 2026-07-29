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Xe Xe máy

Cận cảnh Hyosung GV350X - môtô cruiser 135 triệu đồng của hãng xe Hàn

  • Thứ tư, 29/7/2026 08:27 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mẫu môtô cruiser Hyosung GV350X của thương hiệu Hàn Quốc được trang bị động cơ V-Twin, thiết kế thể thao có phần khác biệt các dòng cruiser khác trên thị trường.

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Một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu vừa chính thức giới thiệu Hyosung GV350X tại thị trường Việt Nam. Mẫu môtô cruiser phân khối lớn của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu thiết kế cơ khí, động cơ V-Twin cùng chiều cao yên thân thiện với người dùng Việt.
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Hyosung GV350X sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt 2.130 x 790 x 1.080 mm, chiều dài cơ sở 1.460 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 125 mm, khối lượng không tải đạt 180 kg.
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Tổng thể xe là sự kết hợp giữa thiết kế cơ khí, mạnh mẽ cùng chất thể thao khác biệt so với các dòng cruiser cổ điển. Điểm nhấn là bình xăng dung tích 14 lít thiết kế cơ bắp, bên cạnh các chi tiết hoàn thiện trên động cơ theo hướng mạnh mẽ.
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Phần đầu xe có cụm đèn chiếu sáng full LED dạng tròn cổ điển.
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Phía đuôi xe có dải đèn hậu LED cùng với xi-nhan thiết kế khá liền mạch.
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Hyosung GV350X trang bị mâm 3 chấu kép đường kính 16 inch phía trước, kích thước 15 inch phía sau. Lốp không săm, phanh đĩa với ABS 2 kênh cũng được trang bị cho mẫu môtô cruiser.
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Phía trước, Hyosung GV350X sử dụng phuộc hành trình ngược USD.
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Giảm xóc sau của xe dạng lò xo đôi, có thể điều chỉnh.
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Hệ thống ống xả kép cũng là trang bị đáng chú ý trên Hyosung GV350X, nhấn mạnh cấu trúc động cơ 2 xy-lanh dạng chữ V.
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Chiều cao yên xe tại vị trí người lái là 730 mm, khá thân thiện với người dùng Việt Nam.
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Ghi đông trên Hyosung GV350X thiên về phong cách thể thao, mang lại tư thế điều khiển hơi ngả về trước.
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Mặt đồng hồ dạng tròn cổ điển, tuy nhiên hiển thị màu khá sắc nét, hỗ trợ người lái dễ dàng quan sát các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành.
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Cùm công tắc khá cơ bản trên mẫu môtô cruiser phân khối lớn.
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"Trái tim" của Hyosung GV350X là khối động cơ V-Twin dung tích 339 cc, làm mát bằng chất lỏng, 4 thì và sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử. Động cơ cung cấp công suất tối đa khoảng 31,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 6.500 vòng/phút.
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Hyosung GV350X sử dụng hộp số cơ khí 6 cấp, hỗ trợ bởi bộ ly hợp chống trượt. Việc dẫn động bằng dây đai được cho là giải pháp giúp mẫu môtô cruiser vận hành êm, sạch và không cần bảo dưỡng thường xuyên như truyền động bằng xích.
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Hyosung GV350X được phân phối tại Việt Nam với giá 135 triệu đồng, với 3 tùy chọn màu sắc gồm Xám, Đen và Xanh. Đối thủ của mẫu xe này gồm vài cái tên như Honda CB350 H'ness (gần 130 triệu đồng), Triump Scrambler 400 X (190 triệu đồng) hay Kawasaki Meguro S1 (từ 137 triệu đồng).

Sách hay đọc trên xe

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Phúc Hậu

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