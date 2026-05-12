Cận cảnh đổ bê tông trụ chính cầu đi bộ nghìn tỷ vượt sông Sài Gòn

Chiều 11/5, lãnh đạo TP.HCM đã đến thị sát công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, đồng thời chứng kiến công tác đổ mẻ bê tông đầu tiên tại bệ trụ cầu chính. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu dự án bước vào giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu trọng điểm.

Theo đại diện nhà thầu Tập đoàn Đạt Phương - đơn vị thi công kết cấu mố trụ bê tông cầu chính, toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ chính TC1 và TC2 tại hai bờ phường An Khánh và phường Sài Gòn đã hoàn thành.

Bệ trụ TC2 (phía phường An Khánh, công viên bờ sông khu đô thị mới Thủ Thiêm) có tổng diện tích khoảng 1.800 m2, khối lượng bê tông sử dụng lên đến 5.674 m3. Quy mô của bệ trụ lần này tương đối lớn so với các cầu vượt sông được xây dựng gần đây, ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị được nhà đầu tư giao nhiệm vụ quản lý dự án cho biết.

Hiện có 250 kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm tại công trường. Nhà thầu hiện tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành phần kết cấu mố trụ trong tháng 6.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Văn Thi cho biết tiến độ thi công phần cầu dẫn đã đạt 90%. Đối với phần cầu chính, gói thầu gia công cầu thép cũng đã đạt 60% khối lượng.

Phát biểu tại buổi thị sát, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn là công trình mang ý nghĩa văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân.

Lãnh đạo TP.HCM cũng bày tỏ sự trân trọng đối với Nutifood khi doanh nghiệp đã đồng hành cùng thành phố thực hiện một công trình có ý nghĩa biểu tượng và giá trị cộng đồng lâu dài. Dự án được khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng , tổng chiều dài khoảng 720 m.

Dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ vốn đã dần lộ diện với nhiều hạng mục quan trọng. Công trình được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan mới cho khu vực trung tâm TP.HCM.

