Cầu đi bộ nghìn tỷ qua sông Sài Gòn sau một năm thi công

Khởi công từ tháng 3/2025, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài được xây dựng tại vị trí giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng , công trình kết nối khu vực công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cầu đi bộ có tổng chiều dài khoảng 720 m, trong đó nhịp chính là vòm treo dây văng dài 187 m, kết cấu dầm thép với mặt cắt ngang thay đổi từ 6 m đến 11 m.

Cầu có tĩnh không thông thuyền ngang 80 m và cao 10 m, giúp đảm bảo không gian cho giao đường thủy.

Ghi nhận phía bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng), phần thân trụ chính và một phần hệ thống cầu dẫn đã được hình thành.

Cầu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, biểu tượng đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Đáng chú ý, cầu sử dụng kết cấu vòm thép không gian - giải pháp kỹ thuật lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. Toàn bộ vòm thép sẽ được gia công hoàn chỉnh tại phường Vũng Tàu, sau đó vận chuyển bằng đường thủy về công trình ở TP.HCM để lắp đặt trong năm 2026.

Việc thi công diễn ra song song ở cả hai phía nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động liên tục, làm việc với cường độ cao để hoàn thiện các hạng mục nền móng và trụ cầu.

Về công năng, cầu bố trí một làn riêng cho xe đạp, chịu tải tối đa khoảng 3 tấn, đủ cho xe cứu thương lưu thông khi cần. Hai bên là lối đi bộ phục vụ tham quan, chụp ảnh và nghỉ ngơi. Khi hoàn thành, hai đầu cầu cũng sẽ bố trí bãi đậu xe máy phục vụ người dân.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, cầu đi bộ còn được định hướng trở thành không gian công cộng đa chức năng. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và các tiện ích cảnh quan cũng được tích hợp nhằm tăng sức hút về đêm.

Công trình dự kiến hoàn thành trong năm nay. Khi đưa vào khai thác, cây cầu không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối hai bờ sông Sài Gòn mà còn mở ra không gian công cộng mới, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế đô thị ven sông.

