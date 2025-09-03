Cận cảnh dàn khí tài quân sự trong lễ duyệt binh Trung Quốc

Tại lễ duyệt binh 3/9, Trung Quốc ra mắt tên lửa DF-31BJ - biến thể di động trên bộ mới nhất của dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn DF-31. Đây được xem là bước nâng cấp từ mẫu DF-31AG, vốn là phiên bản tiên tiến nhất hiện nay, với tầm bắn hơn 11.200 km. Đáng chú ý, loại vũ khí này từng được thử nghiệm vào tháng 9 năm ngoái, đánh dấu vụ phóng thử tên lửa hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc sau 44 năm.

Tên lửa DF-61 lần đầu tiên được công bố tại lễ duyệt binh, được coi là mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất mà Trung Quốc phát triển sau DF-41 - loại đang được biên chế. Trong khi đó, DF-26D, một biến thể của dòng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường, với tầm bắn ước tính lên tới 5.000 km. Theo SCMP, biến thể này còn được đánh giá là tên lửa đạn đạo chống hạm, tăng cường đáng kể năng lực răn đe của Trung Quốc trên biển.

Lễ duyệt binh ngày 3/9 còn có sự xuất hiện của biến thể mới thuộc dòng tên lửa siêu vượt âm phóng từ mặt đất DF-17. Khác với các loại tên lửa truyền thống, DF-17 sở hữu quỹ đạo bay đặc biệt: sau khi được đưa lên rìa khí quyển Trái đất, phần thân có thể “nảy” nhiều lần giống như viên đá lướt trên mặt nước. Với vận tốc đạt từ Mach 5 đến Mach 10 (tương đương 6.170 - 12.340 km/h), loại vũ khí này gần như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ hiện có. Được xếp vào nhóm tên lửa tầm trung với tầm bắn 1.800 - 2.500 km, DF-17 đủ sức bao trùm nhiều mục tiêu chiến lược tại khu vực Tây Thái Bình Dương

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chiến lược nhiên liệu lỏng DF-5C được trình diễn trong lễ duyệt binh. DF-5C là phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên do Trung Quốc phát triển, được triển khai trong các hầm phóng, với tầm bắn vượt 13.000 km. Loại vũ khí này được cho là có khả năng mang tới 10 đầu đạn tách rời, có thể tấn công nhiều mục tiêu độc lập cùng lúc.

Dàn tên lửa tầm xa lần đầu được công khai của quân đội Trung Quốc, trong đó nổi bật có tên lửa chống hạm YJ-15 cùng loạt tên lửa siêu thanh YJ-19, YJ-17 và YJ-20. Theo War Zone, tiền tố “YJ” thường được Trung Quốc gán cho các dòng tên lửa hành trình chống hạm hoặc tấn công mặt đất có thể được phóng từ máy bay, tàu nổi, tàu ngầm hoặc bệ phóng mặt đất.

Tàu lặn không người lái HSU100. Trước đó, Trung Quốc đã ra mắt tàu ngầm đầu tiên có chiều dài 16m, chiều rộng 2m, có 2 cánh quạt ở phần đuôi. Mẫu tàu ngầm trùng khớp với các đặc điểm này là HSU-001, tàu ngầm không người lái từng xuất hiện trong cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm của quân đội Trung Quốc.

Lần đầu tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh, JL-3 - tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ ba với tầm bắn xuyên lục địa - được xem là vũ khí then chốt trong chiến lược răn đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc. JL-3 được cho là có khả năng mang theo 5-7 đầu đạn hạt nhân, với tổng sức công phá tương đương 240.000 tấn TNT. Truyền thông Trung Quốc ước tính tầm bắn của loại tên lửa này trong khoảng 9.000 - 13.000 km, song nhiều chuyên gia phương Tây nhận định con số thực tế có thể lên tới 14.000 km, đủ sức vươn tới các mục tiêu trên phạm vi toàn cầu.

Hệ thống tên lửa phòng không "HQ" của Trung Quốc gồm HQ-20, HQ-22A, HQ-9C, HQ-16C và HQ-29. Theo Aviationist, HQ-16 vốn chỉ có tầm bắn khoảng 40 km với nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu trên không, nhưng bản nâng cấp mới đã mở rộng tầm tác chiến lên tới 75 km. Đáng chú ý, HQ-29 được thiết kế như một tên lửa đánh chặn tầm cao, có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa khi bay ra ngoài khí quyển, đồng thời có thể chống vệ tinh ở quỹ đạo thấp. Vai trò này được so sánh với hệ thống đánh chặn SM-3 của Hải quân Mỹ. Lần đầu tiên ra mắt trong lễ duyệt binh, HQ-20 gây ấn tượng với bệ phóng di động tám bánh, mang theo ít nhất 8 đạn đánh chặn, được đánh giá là một mắt xích mới trong lưới phòng không nhiều tầng của Trung Quốc.

Một điểm nhấn khác trong lễ duyệt binh là sự xuất hiện của CJ-1000 - loại tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa thế hệ mới. Dù thông tin chi tiết vẫn được giữ kín, giới quan sát cho rằng CJ-1000 có thiết kế khá tương đồng với DF-100 từng ra mắt hồi tháng 10/2019. Với tầm bắn ước tính lên tới vài nghìn km, nằm giữa phân khúc tầm trung và tầm xa, loại vũ khí này được đánh giá sẽ gia tăng đáng kể năng lực tấn công chiến lược của Trung Quốc. Ảnh: CGTV.

Tâm điểm của khối không quân trong lễ duyệt binh vẫn là tiêm kích tàng hình J-20 thế hệ năm. Trong lễ duyệt binh lần này, phiên bản hai chỗ ngồi J-20S xuất hiện lần đầu, được cho là có khả năng điều phối biên đội drone tấn công trong các nhiệm vụ phối hợp. Máy bay sở hữu thiết kế tàng hình với cánh bay không đuôi và hai khoang vũ khí bên trong. Cùng với đó, phiên bản J-20A trang bị động cơ WS-15, nâng cao đáng kể khả năng siêu hành trình và hiệu quả tàng hình.

Các tiêm kích J-16D, J-20, J-35A, J-20S và J-20A xếp hình chữ V trên bầu trời. Theo đó, J-35A - tiêm kích tàng hình cất cánh từ đất liền, cùng phiên bản J-35 triển khai trên tàu sân bay - lần đầu tiên bay qua bầu trời Bắc Kinh. Theo dữ liệu công bố, J-35 sở hữu khoang vũ khí trong thân chứa tối đa 6 tên lửa không đối không, tải trọng chiến đấu khoảng 8 tấn và tầm bay 1.200 km, được kỳ vọng trở thành đối trọng trực tiếp với F-35C của Mỹ. Ảnh: CGTV.

KJ-600 - máy bay cảnh báo sớm trên hạm đầu tiên của Trung Quốc - cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh. Với tầm giám sát lên tới 1.200 km, KJ-600 được xem như phiên bản “Hawkeye của Trung Quốc”, giúp PLA tăng cường đáng kể khả năng kiểm soát vùng trời Tây Thái Bình Dương.

Máy bay vận tải quân sự Y-20A cùng phiên bản nâng cấp Y-20B - những trụ cột trong năng lực vận tải chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) - cũng xuất hiện trong một đội hình chung tại lễ duyệt binh. Ảnh: CGTV.

Máy bay ném bom H-6J mới cũng được trưng bày, là biến thể hải quân hiện đại của dòng H-6 tầm xa, được cải tiến từ H-6K để phục vụ lực lượng tấn công trên biển của Không quân Hải quân PLA, thay thế mẫu H-6G cũ. H-6J sở hữu khung máy bay mới, động cơ và hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp, đồng thời được trang bị tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh YJ-12, tăng cường sức mạnh tác chiến trên biển.

Bên cạnh các khí tài trên không, lễ duyệt binh còn phô diễn sức mạnh công nghệ hải quân và tác chiến dưới biển. Đáng chú ý là AJX002 - tàu ngầm không người lái cỡ lớn, có kích thước tương đương ngư lôi hạng nặng, được cho là có thể hoạt động hàng nghìn km dưới mặt biển, mở ra hướng phát triển mới trong chiến tranh dưới nước.

Lực lượng tác chiến hải quân Trung Quốc trình diễn vũ khí dưới nước AMB012 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B cũng được trình làng trong lễ duyệt binh. Đây là biến thể mới nhất của dòng xe tăng thế hệ thứ ba Type 99. Phiên bản Type 99A nặng 55 tấn, trang bị pháo cỡ nòng 125 mm và hệ thống phòng thủ chủ động, bao gồm laser nhắm mục tiêu cả xe cơ giới lẫn trực thăng. Type 99B xuất hiện lần đầu vào tháng 9 năm ngoái, được trang bị hai bệ phóng đạn APS và bốn radar điều khiển hỏa lực, cho phép đánh chặn và tiêu diệt nhiều mối đe dọa, bao gồm cả máy bay không người lái. Ảnh: CGTV.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc chính thức diễn ra vào sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc lần đầu tiên công khai loạt tên lửa chiến lược và chiến thuật trong buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9, thu hút sự chú ý quốc tế.

Từ J-20 tàng hình, J-35 thế hệ mới đến oanh tạc cơ H-6N và máy bay vận tải Y-20, các khí tài chủ lực xuất hiện trong màn bay đội hình hiếm thấy trước thềm lễ duyệt binh 3/9.

