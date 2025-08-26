Không lực Trung Quốc khoe uy thế trong buổi tổng duyệt ở Bắc Kinh

Trực thăng quân sự Trung Quốc bay vút qua những mái ngói cổ kính của Tử Cấm Thành trong buổi tổng duyệt bay biểu dương lực lượng, chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh, ngày 24/8.

Trực thăng vận tải hạng nặng Changhe Z-8L cùng trực thăng đa nhiệm Harbin Z-20 của Trung Quốc bay theo đội hình chặt chẽ trong buổi tổng duyệt ngày 24/8 tại Bắc Kinh. Đặc biệt, Z-20 mang theo lá cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc sải cánh qua quảng trường trong buổi diễn tập, nhấn mạnh dấu ấn chính trị và sức mạnh biểu dương lực lượng trước thềm sự kiện trọng đại.

Biên đội tiêm kích Shenyang J-16 cùng máy bay cảnh báo sớm - chỉ huy trên không KJ-500A của Trung Quốc sải cánh qua những tòa tháp chọc trời ở Bắc Kinh trong buổi tổng duyệt bay ngày 24/8. Hình ảnh đội hình bay vừa phô diễn sức mạnh không quân, vừa thể hiện trình độ tác chiến hiệp đồng hiện đại của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Cận cảnh biên đội tiêm kích Shenyang J-16 cùng máy bay cảnh báo sớm - chỉ huy trên không KJ-500A của Trung Quốc. J-16 được công ty chế tạo máy bay Thẩm Dương - Trung Quốc nghiên cứu, chế tạo, có ngoại hình giống hệt máy bay chiến đấu Su-30MKK của Nga.

Máy bay tiếp dầu YY-20 hộ tống biên đội tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 của Trung Quốc trong đội hình bay huấn luyện trên bầu trời Bắc Kinh ngày 24/8. Được biết, YY-20 có thể mang tới 90 tấn nhiên liệu, khả năng này giúp tăng đáng kể sức bền và tầm hoạt động của máy bay chiến đấu Trung Quốc.

Bộ ba chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Trung Quốc gồm J-16, J-20 tàng hình thế hệ 5 và J-35 thế hệ mới đồng loạt xuất hiện trong ngày 24/8. Đây được xem là màn phô diễn sức mạnh không quân toàn diện, từ tiêm kích đa năng, tàng hình đến chiến đấu cơ hạm, cho thấy tham vọng hiện đại hóa quân sự ngày càng mạnh mẽ của Bắc Kinh.

Máy bay vận tải hạng nặng Y-20 bay lướt qua lá quốc kỳ cờ đỏ năm sao của Trung Quốc trong buổi tổng duyệt tại Bắc Kinh ngày 24/8. Y-20 chính thức được biên chế vào tháng 7/2016, đánh dấu việc Trung Quốc gia nhập nhóm các quốc gia có khả năng tự chế tạo máy bay vận tải quân sự hạng nặng. Máy bay này thường được gọi một cách trìu mến là “Cô gái mũm mĩm” trong giới hàng không Trung Quốc vì thân máy bay to lớn.

Dàn oanh tạc cơ Xian H-6N ếp đội hình bay đồng loạt trên bầu trời Bắc Kinh. H-6 hiện là máy bay ném bom chủ lực của Trung Quốc, được phát triển dựa trên máy bay Tu-16 của Liên Xô. Sau nhiều lần cải tiến và nâng cấp, H-6N hiện là phiên bản hiện đại nhất, được tích hợp nhiều loại tên lửa tối tân.

Đội bay biểu diễn Bát Nhất của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) với những chiến đấu cơ J-10 đồng loạt xếp đội hình trên bầu trời Bắc Kinh trong buổi tổng duyệt ngày 24/8.

Người dân Bắc Kinh háo hức giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc đội hình máy bay quân sự bay lướt qua mái ngói Tử Cấm Thành trong buổi tổng duyệt duyệt binh ngày 24/8, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Trung Quốc vừa tổ chức đợt diễn tập duyệt binh lần thứ ba quy mô lớn, huy động hàng nghìn binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại, nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm vào ngày 3/9.

Trung Quốc lần đầu tiên công khai loạt tên lửa chiến lược và chiến thuật trong buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9, thu hút sự chú ý quốc tế.

