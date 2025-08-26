Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hàng nghìn binh sĩ hợp luyện xuyên đêm ở Bắc Kinh trước lễ 3/9

  • Thứ ba, 26/8/2025 08:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trung Quốc vừa tổ chức đợt diễn tập duyệt binh lần thứ ba quy mô lớn, huy động hàng nghìn binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại, nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm vào ngày 3/9.

Theo CCTV, buổi hợp luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9 tới tại Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh. Buổi hợp luyện thứ 3 bắt đầu từ 17h chiều 23/8 (thứ bảy) và kéo dài liên tục đến 5h sáng ngày 24/8 (Chủ nhật)

Ban tổ chức không công bố số lượng lực lượng tham gia, song khẳng định đây là lần tổng duyệt thứ ba, đồng thời cũng là buổi tập dượt quy mô toàn diện cuối cùng trước lễ kỷ niệm chính thức.

Trung Quốc tổng duyệt xuyên đêm lần cuối cùng trước lễ duyệt binh 3/9 Từ chiều 23/8 đến rạng sáng 24/8, Trung Quốc tiến hành tổng duyệt lần ba tại Quảng trường Thiên An Môn, huy động hàng nghìn binh sĩ và khí tài cho lễ kỷ niệm 3/9.

Trong đợt tổng duyệt, trọng tâm là kiểm tra khả năng phối hợp giữa các khối diễu binh và đội hình, nhằm bảo đảm mọi khâu vận hành nhịp nhàng, thống nhất khi bước vào ngày lễ.

Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành hai cuộc diễn tập quy mô lớn: đêm 9/8 đến rạng sáng 10/8 với hơn 22.000 người tham gia, và chiều 16/8 đến sáng 17/8 với sự tham gia của trên 40.000 người.

Tân Hoa Xã cuối tháng 6 từng đưa tin lễ kỷ niệm 3/9 sẽ diễn ra với quy mô hoành tráng tại Quảng trường Thiên An Môn, bao gồm diễu binh bộ binh, khối cơ giới và trình diễn lực lượng không quân.

Toàn bộ khí tài xuất hiện trong lễ duyệt binh đều là sản phẩm do Trung Quốc chế tạo, đã được biên chế chính thức trong quân đội Trung Quốc.

Ngoài các vũ khí và trang thiết bị truyền thống, Bắc Kinh cũng sẽ lần đầu giới thiệu nhiều lực lượng và công nghệ tác chiến mới, gồm trinh sát không người lái, tác chiến dưới nước, tác chiến điện tử - không gian mạng, cũng như các loại vũ khí siêu vượt âm.

Sức mạnh hỏa lực thế hệ mới của Trung Quốc

Trung Quốc lần đầu tiên công khai loạt tên lửa chiến lược và chiến thuật trong buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9, thu hút sự chú ý quốc tế.

29:1728 hôm qua

40.000 người tham gia tổng duyệt diễu binh ở Trung Quốc

Trung Quốc đã tiến hành buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến tổ chức vào ngày 3/9 tới.

08:56 18/8/2025

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

duyệt binh Trung Quốc duyệt binh 3/9 tổng duyệt kỷ niệm 80 năm Trung Quốc Trung Quốc Bắc Kinh Thiên An Môn vũ khí khí tài bộ binh cơ giới không quân

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý