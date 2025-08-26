Hàng nghìn binh sĩ hợp luyện xuyên đêm ở Bắc Kinh trước lễ 3/9

Trung Quốc vừa tổ chức đợt diễn tập duyệt binh lần thứ ba quy mô lớn, huy động hàng nghìn binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại, nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm vào ngày 3/9.

Theo CCTV, buổi hợp luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9 tới tại Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh. Buổi hợp luyện thứ 3 bắt đầu từ 17h chiều 23/8 (thứ bảy) và kéo dài liên tục đến 5h sáng ngày 24/8 (Chủ nhật)

Ban tổ chức không công bố số lượng lực lượng tham gia, song khẳng định đây là lần tổng duyệt thứ ba, đồng thời cũng là buổi tập dượt quy mô toàn diện cuối cùng trước lễ kỷ niệm chính thức.

Trong đợt tổng duyệt, trọng tâm là kiểm tra khả năng phối hợp giữa các khối diễu binh và đội hình, nhằm bảo đảm mọi khâu vận hành nhịp nhàng, thống nhất khi bước vào ngày lễ.

Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành hai cuộc diễn tập quy mô lớn: đêm 9/8 đến rạng sáng 10/8 với hơn 22.000 người tham gia, và chiều 16/8 đến sáng 17/8 với sự tham gia của trên 40.000 người.

Tân Hoa Xã cuối tháng 6 từng đưa tin lễ kỷ niệm 3/9 sẽ diễn ra với quy mô hoành tráng tại Quảng trường Thiên An Môn, bao gồm diễu binh bộ binh, khối cơ giới và trình diễn lực lượng không quân.

Toàn bộ khí tài xuất hiện trong lễ duyệt binh đều là sản phẩm do Trung Quốc chế tạo, đã được biên chế chính thức trong quân đội Trung Quốc.

Ngoài các vũ khí và trang thiết bị truyền thống, Bắc Kinh cũng sẽ lần đầu giới thiệu nhiều lực lượng và công nghệ tác chiến mới, gồm trinh sát không người lái, tác chiến dưới nước, tác chiến điện tử - không gian mạng, cũng như các loại vũ khí siêu vượt âm.