40.000 người tham gia tổng duyệt diễu binh ở Trung Quốc

Trung Quốc đã tiến hành buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến tổ chức vào ngày 3/9 tới.

Từ 5h30 chiều 16/8 đến 3h30 sáng 17/8, Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham gia của khoảng 40.000 người, bao gồm lực lượng trực tiếp tập luyện và bộ phận hậu cần phục vụ tại chỗ, Đài Truyền hình trung ương CCTV đưa tin.

Ban tổ chức cho biết, so với lần tổng duyệt đầu tiên, đợt thứ hai bổ sung thêm nhiều hạng mục và phân đoạn, toàn bộ quy trình được tổ chức chặt chẽ, nhịp nhàng, đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục kiểm nghiệm khả năng tổ chức, điều phối và chỉ huy.

Trước đó, cuối tháng 6, Tân Hoa Xã thông báo Trung Quốc sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh, với nhiều hoạt động trọng tâm, trong đó có lễ duyệt binh hoành tráng. Sự kiện sẽ quy tụ các khối diễu binh, lực lượng cơ giới và đội hình không quân.

Theo kế hoạch, toàn bộ khí tài xuất hiện trong lễ duyệt binh đều do Trung Quốc tự sản xuất và đã được biên chế trong quân đội.

Bên cạnh việc phô diễn các hệ thống vũ khí và trang thiết bị truyền thống, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng sẽ lần đầu tiên ra mắt những lực lượng chiến đấu mới, bao gồm máy bay trinh sát không người lái, đơn vị tác chiến dưới nước, tác chiến điện tử - không gian mạng và vũ khí siêu vượt âm.

Đại lễ kỷ niệm, trong đó có phần duyệt binh quy mô lớn, dự kiến diễn ra ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn.