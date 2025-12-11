Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cận cảnh cầu vượt N2 nút giao An Phú dự kiến thông xe trong năm nay

  • Thứ năm, 11/12/2025 05:54 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Những ngày đầu tháng 12, công trường nút giao An Phú thi công nhộn nhịp, các hạng mục cầu vượt và hầm chui đồng loạt tăng tốc thi công nhằm đưa công trình thông xe vào cuối năm.

nut giao an phu anh 1

Trong ảnh là nhánh cầu N2 thuộc gói thầu XL11 đã hợp long phần kết cấu, hoàn thành hạng mục bê tông bản mặt cầu, nối liền từ đường dẫn cao tốc ra trục Mai Chí Thọ.
nut giao an phu anh 2

Phối cảnh nút giao An Phú. Ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM (cũ).
nut giao an phu anh 3

Hiện, hạng mục đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính và được tổ chức thi công đồng loạt ở nhiều mũi.
nut giao an phu anh 4

Phần đường dẫn lên cầu đang được nhà thầu cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm nhựa.
nut giao an phu anh 5

Dự kiến, nhánh cầu vượt N2 sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12. Khi đi vào khai thác, công trình sẽ giúp luồng xe từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đại lộ Mai Chí Thọ thông suốt hơn.
nut giao an phu anh 6

Cạnh cầu vượt N2, hầm chui HC1-02 đã cơ bản hoàn thành đoạn hầm hở ở cả hai phía Mai Chí Thọ và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
nut giao an phu anh 7

Đoạn hầm kín đang được nhà thầu khẩn trương thi công với nhiều máy móc và công nhân.
nut giao an phu anh 8

Hầm chui HC1-02 dài 760 m, quy mô 4 làn xe hai chiều và đã đạt trên 75% khối lượng.

nut giao an phu anh 9

Theo kế hoạch, hầm chui HC1-02 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 15/1/2026.
nut giao an phu anh 10

Tại khu vực kết nối với đường Đồng Văn Cống, trụ cầu các nhánh N3 và N4 đang được khẩn trương thi công. Hạng mục này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026, nhằm giảm áp lực giao thông cho trục ra vào cảng Cát Lái và khu đông thành phố.
nut giao an phu anh 11

Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai ở TP.HCM. Công trình được khởi công vào tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.
nut giao an phu anh 12

Dự án gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với trục đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, kỳ vọng giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía đông trong thời gian tới.

Đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ khởi công ngày 20/11

TP.HCM sẽ khởi công dự án mở rộng đường nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2) vào ngày 20/11.

19:25 13/11/2025

Khu đất 22.000 m2 gây khó cho nút giao An Phú: TP.HCM sẽ báo Thủ tướng

Theo Ban Giao thông, công trình nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ) có thể chậm tiến độ nếu 22.000 m2 mặt bằng trên đường Lương Định Của không sớm được giải tỏa.

18:56 6/11/2025

Cảnh thi công ngày đêm cây cầu gần 4.000 tỷ nối Cần Thơ - Vĩnh Long

Sau gần một năm triển khai, cầu Đại Ngãi 1 đã dần hiện rõ hình hài. Công trình có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối Vĩnh Long với Cần Thơ, thay thế phà Đại Ngãi vốn quá tải nhiều năm.

11:00 25/11/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Fed tiep tuc ha lai suat lan thu 3 trong nam hinh anh

Fed tiếp tục hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm

6 phút trước 06:14 11/12/2025

0

Fed đã phê duyệt lần cắt giảm lãi suất thứ 3 trong bối cảnh nội bộ cơ quan này tiếp tục chia rẽ, đồng thời phát đi tín hiệu các đợt cắt lãi suất tiếp theo sẽ trở nên khó khăn hơn.

Quỳnh Danh

nút giao an phú cầu vượt n2 hầm chui an phú

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý