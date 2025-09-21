'Cán bộ sợ trách nhiệm, ngại va chạm thì tốt nhất là không làm nữa'

Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho rằng trong triển khai nhiệm vụ cần tập trung vào giải pháp và kết quả thay vì đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Ai sợ trách nhiệm, ngại va chạm thì nhường chỗ cho người đủ năng lực thay thế.

Chiều 20/9, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn làm việc với Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (KKT&KCN).

Đề xuất mở rộng không gian Khu kinh tế mở Chu Lai

Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai có tổng diện tích tự nhiên là 27.040 ha; Định hướng không gian các khu chức năng gồm: các Khu công nghiệp (KCN), Khu phi thuế quan, khu cảng và logistic, khu du lịch và dịch vụ tập trung, khu đô thị, trung tâm đào tạo, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các khu dân cư nông thôn gắn với phát triển du lịch làng nghề, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với Ban quản lý KKT&KCN.

Hiện, đã hình thành 14 KCN, tổng diện tích 3.462 ha, trong đó có 7 KCN đã đi vào hoạt động, thu hút đầu tư được 165 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 82.199 tỷ đồng (tương đương 3,23 tỷ USD ), trong đó có 59 dự án FDI và 106 dự án trong nước, tỷ lệ bình quân lấp đầy bình quân các KCN đã đưa vào hoạt động trên 59%.

Ngoài ra có nhóm các dự án đô thị, dịch vụ du lịch ven biển, ven sông…

Ban quản lý KKT&KCN đề xuất mở rộng không gian Khu KTM Chu Lai đến bờ nam sông Thu Bồn để hình thành khu chức năng mới, đảm bảo không gian phát triển, tận dụng tối đa lợi thế, thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái biển; các dự án nông nghiệp công nghệ cao; quy mô khoảng 43.590ha.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo thành phố nêu ý kiến liên quan, trong đó cho rằng việc này cần nghiên cứu kỹ càng, không nên quá vội vàng.

Theo ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, các KCN hiện chỉ mới lấp đầy 59%, còn 3.000 ha đất chưa được sử dụng, do đó hiện tại chưa cần thiết mở rộng Khu KKT mở Chu Lai. Hơn thế, tập trung vào 5 nhóm động lực chính để phát triển: Hoàn thiện đề án silica; phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay 4F; dự án luồng Cửa Lở; dự án khí điện và tập trung phát triển các đô thị vùng ven biển.

Tập trung vào giải pháp, kết quả, không nêu lý do

Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh Khu KTM Chu Lai đang sở hữu tiềm năng lớn đó là không gian phát triển, sẽ là động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra, chỉ đạo các dự án trọng điểm tại Khu KTM Chu Lai.

Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận sự phát triển của các khu công nghiệp là cần thiết nhưng cần hướng tới tầm nhìn dài hạn, tránh việc điều chỉnh cục bộ, manh mún làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung sau này.

Ông cho rằng khi đầu tư phát triển sân bay Chu Lai trở thành sân bay 4F, sân bay quốc tế, trung tâm trung chuyển hàng hóa và logistics sẽ giúp kéo giãn không gian đô thị vùng lõi của Đà Nẵng về phía nam, tạo không gian cho phát triển công nghiệp đồng thời cũng giải phóng quỹ đất dọc vùng biển để phát triển du lịch.

Các định hướng lớn của thành phố đã được Thủ tướng và Tổng Bí thư kết luận, nhiệm vụ bây giờ không phải là thảo luận về quan điểm mà là cụ thể hóa thành các bước đi chi tiết và xác định thứ tự ưu tiên để triển khai. Đặc biệt, phải “phân vai” cụ thể vai trò trách nhiệm của cá nhân, vị trí, tránh nêu nguyên nhân mà cần tập trung vào giải pháp và kết quả.

“Ai cũng dùng văn bản để chứng minh mình hoàn thành nhiệm vụ thì không được. Đừng nêu nguyên nhân mà cần nghĩ đến giải pháp, kết quả. Có nói hay nói giỏi nhưng nếu không đạt kết quả thì vẫn chưa làm hết trách nhiệm hoặc năng lực chưa đủ. Cán bộ nào sợ trách nhiệm, ngại va chạm thì tốt nhất là không làm nữa, để người đủ năng lực thay thế” - Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh.