Kinh doanh

Cấp phép mở bán loạt dự án của Vingroup, FLC, Sunshines...

  • Thứ bảy, 20/9/2025 19:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

33 dự án đủ điều kiện mở bán từ đầu năm đến nay cung cấp hơn 30.300 sản phẩm cho thị trường Hà Nội, bao gồm 24.600 căn chung cư và 5.700 căn nhà ở thấp tầng.

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 30.000 căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng đủ điều kiện mở bán tại Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa cập nhật danh sách các dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, tính từ đầu năm đến tháng 9. Danh sách gồm 33 dự án, với tổng số hơn 30.300 sản phẩm, bao gồm khoảng 24.600 căn chung cư và 5.700 căn thấp tầng.

Nguồn cung chung cư mới chủ yếu đến từ đại đô thị của Vinhomes ở Từ Liêm, Đông Anh và Gia Lâm với gần 18.200 căn. Riêng Chung cư U38, L30M-1, L30M-2, Z30-1, Z30-2 thuộc lô đất B1-CT01 của Khu đô thị Gia Lâm (tên thương mại là Vinhomes Ocean Park 1) cung cấp hơn 3.100 căn.

Cũng ở phía đông Hà Nội, khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, (huyện Đông Anh cũ) do CTCP Thời đại mới T&T làm chủ đầu tư cung cấp 1.820 căn chung cư.

Ở phía tây Thủ đô, Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park có 2 dự án chung cư đủ điều kiện kinh doanh, bao gồm dự án của CTCP HBI với hơn 1.800 căn và dự án của CTCP Phát triển Kinh doanh Bất động sản Tây Hà Nội với gần 1.500 căn.

Công trình Tháp đôi Kepler Land (HH-01, HH-02) thuộc Trung tâm Tài chính thương mại và các công trình phụ trợ tại Khu đô thị Mỗ Lao, do TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư được mở bán khoảng 1.280 căn hộ.

Nhà ở cao tầng CT2 thuộc Khu chức năng đô thị ĐM1 do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư được mở bán khoảng 410 căn hộ.

Cách đó không xa, dự án thuộc Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 (The Manor Central Park) do CTCP Bitexco làm chủ đầu tư được mở bán 36 căn nhà ở thấp tầng.

Khu đô thị mới Văn Phú (quận Hà Đông cũ) do CTCP Phát triển bất động sản Văn Phú làm chủ đầu tư được phép mở bán 32 căn thấp tầng.

Khu đô thị Nhịp sống mới (Sunshine Grand Capital) do CTCP Đầu tư DIA làm chủ đầu tư được mở bán hơn 2.300 sản phẩm nhà ở thấp tầng. Còn dự án thấp tầng thuộc Khu chức năng đô thị Green City (huyện Đan Phượng cũ) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư được mở bán gần 2.280 căn.

Quanh khu vực Hồ Tây, hai khối tháp thuộc Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake giai đoạn 2) do Công ty TNHH Phát triển THT làm chủ đầu tư đủ điều kiện mở bán 284 căn hộ.

Hay Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II (tên thương mại là Ciputra) của Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long có 3 dự án nhà ở thấp tầng được mở bán với tổng số lượng hơn 480 sản phẩm.

Khảo sát của Tri Thức - Znews cho thấy phần lớn căn hộ chung cư mở bán mới hiện có giá trung bình trên 80 triệu đồng/m2, cao nhất vượt 180 triệu đồng/m2.

Trước đó, thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý II vừa qua, Bộ Xây dựng cho biết giá bán trung bình của chung cư Hà Nội đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dự án mới mở bán neo cao cũng đang góp phần đẩy giá căn hộ thứ cấp (chuyển nhượng) thiết lập kỷ lục mới. Mức giá 100 triệu đồng/m2 căn hộ ngày càng phổ biến, còn phân khúc dưới 50 triệu đồng/m2 ngày càng khan hiếm.

Thủy Tiên

