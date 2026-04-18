Căn bệnh khiến sao Real Madrid nhập viện sau vài ngày

Asencio có thể phải nằm viện sau khi sụt 6 kg vì viêm dạ dày ruột kéo dài, khiến Real Madrid thêm đau đầu về nhân sự.

Real Madrid vừa đón thêm tin xấu khi trung vệ Raul Asencio phải nhập viện kiểm tra vì tình trạng viêm dạ dày ruột trở nặng. Cầu thủ này được cho là sụt tới 6 kg sau nhiều ngày liên tục nôn ói và thể trạng suy giảm rõ rệt.

Asencio vốn đã lỡ chuyến hành quân tới Munich hồi giữa tuần để đá trận lượt về gặp Bayern Munich tại Champions League. Sự vắng mặt của anh gây bất ngờ, sau đó CLB xác nhận nguyên nhân đến từ vấn đề tiêu hóa.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, trung vệ này phải rời buổi tập cuối cùng trước chuyến đi trong trạng thái mệt mỏi. Sang ngày hôm sau, anh không đủ sức khỏe để tập luyện hay thi đấu cùng toàn đội.

Điều đáng lo là bệnh tình của Asencio không thuyên giảm theo thời gian. Sau nhiều ngày theo dõi, đội ngũ y tế quyết định đưa cầu thủ này tới bệnh viện để làm các xét nghiệm chuyên sâu và không loại trừ khả năng phải điều trị nội trú.

Đây đã là lần thứ tư trong mùa giải Asencio vắng mặt vì các vấn đề liên quan đến virus hoặc hệ tiêu hóa. Cuối tháng 11, anh từng bỏ lỡ trận gặp Girona vì viêm dạ dày ruột. Tháng 12, một cơn sốt khiến anh không thể ra sân ở Cúp Nhà vua. Đến tháng 2, bệnh cúm tiếp tục làm gián đoạn quá trình chuẩn bị trước màn so tài với Real Sociedad.

Trường hợp của Asencio cũng gợi nhớ tới Kylian Mbappe tại FIFA Club World Cup mùa trước, khi tiền đạo người Pháp từng nhập viện ở Miami vì viêm dạ dày ruột cấp tính và phải nghỉ nhiều trận.

