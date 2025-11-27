Campuchia bỏ 8 môn thi, bóng đá nam SEA Games chốt bảng đấu

SEA Games 33 buộc phải có sự điều chỉnh lớn sau khi Campuchia bất ngờ gửi công văn rút khỏi 8 môn thi đấu.

Singapore từ bảng C, được chuyển sang bảng A.

Hôm 26/11, Campuchia thông báo không tham dự các môn judo, karate, pencak silat, petanque, vật, wushu, bóng đá và sepak takraw. Việc rút lui đồng loạt khiến nhiều nội dung phải sắp xếp lại khẩn cấp.

Ở bóng đá nam, bảng A chỉ còn Thái Lan và Timor-Leste sau khi Campuchia rút lui. Trước nguy cơ bảng đấu mất tính cạnh tranh, Ủy ban tổ chức SEA Games 33 buộc phải tổ chức cuộc họp khẩn diễn ra tại Văn phòng Chính phủ Thái Lan, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Du lịch & Thể thao Attakorn Sirilatthayakon.

Kết quả, Singapore, đội thuộc nhóm hạt giống số 4 ở bảng C, được điều chuyển sang bảng A để thay vị trí Campuchia. Nhờ đó, môn bóng đá nam sẽ trở lại thể thức cân bằng với 3 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội.

Bảng A: Thái Lan, Timor-Leste, Singapore

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines

Không chỉ thay đổi ở môn bóng đá, ban tổ chức còn di dời tới 10 môn thi đấu khỏi tỉnh Songkhla vì tình hình ngập lụt nghiêm trọng. Tất cả được chuyển về Bangkok và vùng phụ cận để đảm bảo an toàn và tiến độ giải đấu.