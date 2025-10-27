Camera iPhone 18 được sản xuất tại Hải Phòng

LG Innotek là nhà cung ứng module máy ảnh lớn nhất của Apple. Công ty này vừa khánh thành cơ sở sản xuất chính tại Hải Phòng.

Nhà máy LG tại Hải Phòng là nơi sản xuất phần lớn camera iPhone. Ảnh: PA.

Gần đây, LG Innotek cho biết họ đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy camera mới tại Việt Nam. Cụ thể, dây chuyền sản xuất điện tử V3 ở Hải Phòng đã chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 9. Dự án được thông báo từ tháng 7/2023. Theo kế hoạch LG chi khoảng 1.300 tỷ won ( 23.000 tỷ đồng ) đến cuối 2025.

Theo The Elec, việc khánh thành cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam giúp LG Innotek tăng thêm gấp đôi năng lượng chế tạo module máy ảnh. Bằng cách này, họ có thể cạnh tranh về giá với hai đối thủ chính là Foxconn và Cowell. Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết LG đặt mục tiêu nâng đóng góp từ nhà máy Việt Nam lên mức 70-80% năng lực sản xuất linh kiện camera di động trong 2-3 năm tới. Những cơ sở ở Gumi và Paju tại quê nhà sẽ dần thu hẹp quy mô và tầm ảnh hưởng.

Thành phần module máy ảnh smartphone chiếm khoảng 80% doanh thu LG Innotek. Nhưng từ 2023, công ty đối mặt với áp lực từ Apple, khách hàng lớn nhất của doanh nghiệp, đòi ép giá. Lý do xuất phát từ tác động của những đối thủ mới như Cowell, đưa ra mức đấu thầu thấp hơn.

Nhà máy LG Innotek ở Hải Phòng. Ảnh: LG.

Tỷ suất lợi nhuận của việc sản xuất module camera LG Innotek là 7% vào 2019-2020. Đỉnh đạt 8% vào 2021. Sau đó, biên độ giảm dần, chỉ còn 3% vào 2024. Doanh nghiệp này vẫn là nhà cung cấp linh kiện chụp ảnh lớn nhất của Apple. Tuy nhiên, Foxconn cùng Cowell tìm cách tham gia, lấy thêm thị phần trong chuỗi cung ứng Táo khuyết.

Trong một phát biểu hồi tháng 3, LG Innotek khẳng định họ không có kế hoạch nhượng lại thị phần của mình trên thị trường module camera. Ngay cả khi lợi nhuận giảm xuống, đây là phần doanh thu lớn nhất của công ty Hàn Quốc. Việc khánh thành nhà máy mới ở Hải Phòng là bước đi quan trọng để tăng năng lực sản xuất và cạnh tranh giá.

Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, Sharp và các công ty con của hãng Nhật Bản này từng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng camera điện thoại Apple. Cơ sở sản xuất chính của họ được đặt tại tỉnh Bình Dương (cũ). Tuy nhiên trước sự cạnh tranh của LG, phần lớn dây chuyền đã được Sharp chuyển giao cho Foxconn.

Một vị trí liên quan đến module camera được Apple tuyển dụng ở Việt Nam. Ảnh: Apple.

Kỹ sư phát triển, trưởng nhóm module camera cũng là những vị trí thường xuyên được Apple Việt Nam tuyển dụng. Công việc được mô tả sẽ làm việc với đối tác trong chuỗi cung ứng để kiểm định, phát triển, sản xuất máy ảnh iPhone.

Ngoài ra, việc đưa một phần chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc cũng là kế hoạch dài hạn của Apple. Việt Nam được xem là điểm đến tiềm năng nhất nhờ vị trí thuận lợi và mạng lưới hạ tầng trưởng thành. Gần đây, Tim Cook cho biết đa số thiết bị non-iPhone của Táo khuyết sẽ được sản xuất ở nước ta. Trong khi đó, nhà máy ở Ấn Độ phụ trách sản xuất điện thoại Apple cung ứng cho thị trường Mỹ. Với nhóm còn lại, Trung Quốc vẫn đóng vai trò chính.