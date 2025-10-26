T1 vẫn sống trên vai Faker ở tuổi 29

Faker vẫn gồng gánh đồng đội bước qua vòng loại CKTG 2025 bất chấp tuổi tác và sức khỏe giảm sút.

Faker trong màu áo T1. Ảnh: LCK.

Faker, game thủ hay nhất của trò chơi vẫn duy trì phong độ đáng nể ở năm thứ 13 chơi chuyên nghiệp. Người chơi Hàn Quốc đạp đổ định kiến tuổi đời ngắn ngủi ở bộ môn này. Ở độ tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp, bị ảnh hưởng về tốc độ phản xạ và chấn thương tay, biểu tượng của T1 vẫn gồng gánh những người đồng đội trẻ tuổi của mình đến với tứ kết Chung kết Thế giới (CKTG).

Hai trận đấu với 100T và một lần nữa cho thấy trình độ Faker chưa hề giảm sút sau thời gian dài thi đấu. Khả năng quản lý bản thân cùng thái độ chuyên nghiệp từ người chơi này là tấm gương cho thế hệ game thủ mới.

Bộ mặt bạc nhược của T1

T1 đến CKTG 2025 với tư cách đội hạt giống thứ 4 của khu vực Hàn Quốc, tương tự năm trước. Điều này phản ánh phong độ thấp của cả đội hình ở giai đoạn quyết định. Nhà vô địch thế giới liên tục để thua GenG và HLE trong suốt mùa giải LCK. Đồng thời, họ không giành một danh hiệu trong suốt một năm qua, từ khi thay người chơi đường trên.T1 thất bại ở LCK Cup, mất vé đến First Stand. Sau đó họ chỉ về nhì ở LCK mùa Xuân, tiếp tục thua tại MSI và Esports World Cup. Mùa hè, họ về thứ 4, chỉ lấy được “vé vớt” đến CKTG.

Bởi thành tích này, T1 phải đánh một trận loại trực tiếp với IG, đại diện hạng 4 của Trung Quốc. Đối thủ từ LPL không phải bài toán khó với Faker và đồng đội. Họ thắng 3:1 và đến với sự kiện chính.

Đội hình T1 ở CKTG 2025. Ảnh: Lol Esports.

Ở vòng Thụy Sĩ, T1 tiếp tục bất ổn. Trong khi KT, GenG và HLE sớm giành vé vào vòng trong, đương kim vô địch thế giới lại mất đến 5 trận đấu vất vả để đến tứ kết. Trong đó, trận thua trước đội Đài Loan CFO gây bất ngờ nhất. Faker cùng đồng đội gần như rơi vào kế hoạch được đối thủ soạn sẵn. Họ không thể chống cự và sớm thua trận ở phút 28.

Hai trận gặp 100T và MKOI, những đối thủ phương Tây “dễ xơi” cũng không hề dễ dàng trên thực tế. T1 hoàn toàn đánh mất bản sắc của khu vực Hàn Quốc, vốn mạnh về di chuyển và kiểm soát. Các thành viên nhiều lần mắc lỗi, suýt thua.

Faker gồng gánh

Trong một tập thể yếu đi, Faker cũng không ít lần thi đấu kém. Tiêu biểu ở trận gặp GenG, người chơi giàu thành tích nhất lịch sử không thể kiểm soát Chovy ở bên kia chiến tuyến. Cầm chất tướng mạnh hơn ở giai đoạn đầu, Faker để cho đối thủ thăng tiến sức mạnh, gánh đội về sau.

Tuy nhiên, anh vẫn là người chơi giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh nhà vô địch để dẫn dắt đồng đội vào vòng trong. Ở tuổi 28, tuyển thủ Hàn Quốc áp đảo Jojopyun, người mới 8 tuổi khi Faker đánh trận chuyên nghiệp đầu tiên.

Taliyah trong trận gặp 100T với pha hất tung 3 người là tình huống quan trọng nhất cả series. Trong khi đó, Azir và Ryze khi đấu với MKOI không nằm xuống lần nào, đóng góp lượng sát thương lớn, dẫn dắt đội đến chiến thắng. Từ đầu giải, Doran, Oner, Gumayusi và Keria không có phong độ tốt. Ở hai trận gần nhất, họ cũng thường xuyên xử lý sai, đánh rơi lợi thế một cách nghiệp dư. Khi 4 người chơi trẻ của T1 không duy trì được sự bình tĩnh, Faker đứng dậy để dẫn dắt đàn em.

Faker với cúp vô địch 2024. Ảnh: Lol esports.

Theo thống kê, Faker có lần thứ 10 bước vào tứ kết giải đấu Liên Minh Huyền Thoại quan trọng nhất trong năm. Anh có 5 lần vô địch và vẫn còn cơ hội nối dài thành tích ở sự kiện đang diễn ra tại Trung Quốc.

Ở tuổi 28, Faker vẫn là người chơi hay nhất thế giới, sau 11 năm đánh chuyên nghiệp. Một thống kê thú vị cho thấy nếu chia đôi sự nghiệp của Faker thành trước và sau 2017, hai vị trí người người chơi giàu thành tích nhất đều thuộc về anh. Trước đó, T1 thông báo hợp đồng của đội và Faker đã được gia hạn đến 2029.

Với việc giành HCV Asiad 2023, tuyển thủ này không phải vướng bận nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại quê nhà. Việc anh tiếp tục thi đấu là niềm vui cho cả nhà phát hành và các giải đấu. Faker như biểu tượng của trò chơi và ngành công nghiệp eSports toàn cầu.