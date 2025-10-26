CZ trở lại

Sau khi được Tổng thống Donald Trump ân xá, CZ nhiều khả năng sẽ trở lại ghế CEO của Binance và thúc đẩy kế hoạch IPO cho sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới.

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập của Binance, vừa được Tổng thống Donald Trump ân xá sau khi bị kết án vì vi phạm các quy định chống rửa tiền của Mỹ. Ông đã phải ngồi tù 4 tháng theo một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính phủ Mỹ để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về Binance.

Theo thỏa thuận, CZ cũng buộc phải từ chức CEO của sàn giao dịch này vào tháng 11/2023.

Sau lệnh ân xá, vị tỷ phú dự kiến quay lại vị trí lãnh đạo tại Binance. Ông Phyrex Ni, một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền mã hoá tại Trung Quốc, cho rằng lệnh ân xá này mở ra cơ hội cho Zhao trở lại điều hành hoạt động tại Binance, đồng thời dẫn dắt sàn giao dịch này thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ.

"Rất nhiều sàn giao dịch tiền mã hoá lớn đã niêm yết tại Mỹ và Binance chắc chắn sẽ tiếp tục kế hoạch này", Phyrex Ni nhận định.

Trong một bài đăng trên X, Zhao đã cam kết sẽ "biến nước Mỹ thành thủ đô của tiền mã hoá và thúc đẩy Web3 trên toàn thế giới". Sự ân xá dành cho CZ là một phần trong chiến lược của chính quyền Trump nhằm tạo sự khoan dung đối với các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp tiền mã hoá.

Chỉ vài tháng trước, vào tháng 3, Trump đã ân xá cho các nhà sáng lập của sàn giao dịch tiền mã hoá BitMEX, sau khi công ty này bị kết án vì vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Matteo Giovannini, Giám đốc tài chính cấp cao tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc, nhận xét rằng động thái của Trump phù hợp với xu hướng khoan dung đối với những nhân vật chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng lớn.

Dù vậy, Giovannini cho rằng sự trở lại của CZ không phải là điều chắc chắn ngay lập tức. Các cơ quan quản lý Mỹ có thể sẽ theo dõi chặt chẽ động thái của ông và sự trở lại có thể gây tranh cãi trong cộng đồng.

Sau khi có thông báo về lệnh ân xá, giá trị của đồng tiền mã hoá BNB đã tăng mạnh tới 7% vào ngày 23/10. BNB hiện là đồng tiền mã hoá lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Bitcoin và Ether với giá trị thị trường hơn 150 tỷ USD .

CZ sinh ra tại Trung Quốc và chuyển đến Canada cùng gia đình khi mới 12 tuổi, đã sáng lập Binance vào năm 2017. Kể từ đó, ông đã trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành công nghiệp tiền mã hoá toàn cầu. Theo Forbes, tính đến ngày 24/10, tài sản ròng của Zhao ước tính lên tới 85,6 tỷ USD .