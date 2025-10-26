Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

CZ trở lại

  • Chủ nhật, 26/10/2025 13:03 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Sau khi được Tổng thống Donald Trump ân xá, CZ nhiều khả năng sẽ trở lại ghế CEO của Binance và thúc đẩy kế hoạch IPO cho sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới.

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập của Binance, vừa được Tổng thống Donald Trump ân xá sau khi bị kết án vì vi phạm các quy định chống rửa tiền của Mỹ. Ông đã phải ngồi tù 4 tháng theo một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính phủ Mỹ để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về Binance.

Theo thỏa thuận, CZ cũng buộc phải từ chức CEO của sàn giao dịch này vào tháng 11/2023.

Sau lệnh ân xá, vị tỷ phú dự kiến quay lại vị trí lãnh đạo tại Binance. Ông Phyrex Ni, một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền mã hoá tại Trung Quốc, cho rằng lệnh ân xá này mở ra cơ hội cho Zhao trở lại điều hành hoạt động tại Binance, đồng thời dẫn dắt sàn giao dịch này thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ.

"Rất nhiều sàn giao dịch tiền mã hoá lớn đã niêm yết tại Mỹ và Binance chắc chắn sẽ tiếp tục kế hoạch này", Phyrex Ni nhận định.

Trong một bài đăng trên X, Zhao đã cam kết sẽ "biến nước Mỹ thành thủ đô của tiền mã hoá và thúc đẩy Web3 trên toàn thế giới". Sự ân xá dành cho CZ là một phần trong chiến lược của chính quyền Trump nhằm tạo sự khoan dung đối với các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp tiền mã hoá.

Chỉ vài tháng trước, vào tháng 3, Trump đã ân xá cho các nhà sáng lập của sàn giao dịch tiền mã hoá BitMEX, sau khi công ty này bị kết án vì vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Matteo Giovannini, Giám đốc tài chính cấp cao tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc, nhận xét rằng động thái của Trump phù hợp với xu hướng khoan dung đối với những nhân vật chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng lớn.

Dù vậy, Giovannini cho rằng sự trở lại của CZ không phải là điều chắc chắn ngay lập tức. Các cơ quan quản lý Mỹ có thể sẽ theo dõi chặt chẽ động thái của ông và sự trở lại có thể gây tranh cãi trong cộng đồng.

Sau khi có thông báo về lệnh ân xá, giá trị của đồng tiền mã hoá BNB đã tăng mạnh tới 7% vào ngày 23/10. BNB hiện là đồng tiền mã hoá lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Bitcoin và Ether với giá trị thị trường hơn 150 tỷ USD.

CZ sinh ra tại Trung Quốc và chuyển đến Canada cùng gia đình khi mới 12 tuổi, đã sáng lập Binance vào năm 2017. Kể từ đó, ông đã trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành công nghiệp tiền mã hoá toàn cầu. Theo Forbes, tính đến ngày 24/10, tài sản ròng của Zhao ước tính lên tới 85,6 tỷ USD.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Ông Trump ân xá cho CZ, nhà sáng lập Binance

Quyết định ân xá Changpeng Zhao (CZ) của Tổng thống Donald Trump cho thấy nỗ lực củng cố ảnh hưởng với ngành tiền mã hoá và giới đầu tư tài chính số tại Mỹ.

08:47 24/10/2025

CZ khuyên ngừng mua vàng, chuyển sang Bitcoin

Người sáng lập sàn tiền số thế giới chia sẻ đoạn video nhiều người xếp hàng mua vàng và khuyên công chúng nên tìm hiểu về tiền số.

18:31 18/10/2025

CZ lên tiếng về tài sản hàng chục tỷ USD

CZ, nhà sáng lập Binance bác bỏ tin đồn có khối tài sản 87 tỷ USD, khẳng định con số này không chính xác và kêu gọi kiểm chứng nguồn tin trước khi lan truyền.

19:05 7/10/2025

Minh Hoàng

Kế hoạch của CZ Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa CZ Binance Donald Trump Changpeng Zhao BNB

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Nhan su cap cao roi bo Elon Musk hinh anh

Nhân sự cấp cao rời bỏ Elon Musk

17 giờ trước 11:18 26/10/2025

0

John Nitti, Giám đốc Quảng cáo, từng được xem là ứng cử viên cho vị trí CEO của nền tảng mạng xã hội này sau khi Linda Yaccarino nghỉ việc vào tháng 7.

AI khien bac si thieu trach nhiem hon hinh anh

AI khiến bác sĩ thiếu trách nhiệm hơn

19 giờ trước 09:54 26/10/2025

0

Một nghiên cứu mới cho thấy, chỉ sau vài tháng sau khi sử dụng AI, các bác sĩ nội soi đại tràng đã chẩn đoán kém hiệu quả hơn nếu không có sự hỗ trợ từ công nghệ này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý