Nhân sự cấp cao rời bỏ Elon Musk

John Nitti, Giám đốc Quảng cáo, từng được xem là ứng cử viên cho vị trí CEO của nền tảng mạng xã hội này sau khi Linda Yaccarino nghỉ việc vào tháng 7.

Hàng loạt nhân sự cấp cao của X rời khỏi công ty của Musk. Ảnh: Reuters.

Giám đốc mảng quảng cáo, từng được coi là người kế nhiệm tiềm năng cho Linda Yaccarino ở vị trí giám đốc điều hành, đã rời nền tảng mạng xã hội của Elon Musk chỉ sau 10 tháng làm việc. Đây là sự ra đi mới nhất khỏi hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của vị tỷ phú.

Theo nhiều nguồn tin nội bộ, John Nitti, đã rời công ty vào 26/10. Người này gia nhập X vào tháng một với tư cách đứng đầu bộ phận tìm kiếm doanh thu và đổi mới quảng cáo,

Trước đó, bà Yaccarino, giữ chức Giám đốc Điều hành trong hai năm, đã từ chức vào tháng 7. Nhiệm vụ của nhân vật này được chia cho nhiều lãnh đạo, bao gồm Angela Zepeda, Giám đốc Tiếp thị toàn cầu, và Nitti, người được giới trong ngành xem là ứng cử viên cho vị trí CEO.

Sự ra đi của ông diễn ra trong bối cảnh Musk phải đối mặt với làn sóng nghỉ việc liên tục của các lãnh đạo cấp cao trong toàn bộ doanh nghiệp. Xu hướng xuất hiện khi mạng xã hội về dưới trướng công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI.

Mike Liberatore, Giám đốc Tài chính của xAI, cũng đã nghỉ việc vào mùa hè chỉ sau 3 tháng đảm nhiệm vai trò. Tiếp đến là cố vấn pháp lý Robert Keele.

X đối mặt với làn sóng lãnh đạo nghỉ việc hàng loạt. Ảnh: Bloomberg.

Vào đầu tháng 10, Giám đốc Tài chính của X, Mahmoud Reza Banki, thông báo ông sẽ rời đi sau chưa đầy một năm tại vị. Sự xáo trộn phản ánh sự thất vọng của một số giám đốc điều hành với những thay đổi chiến lược đột ngột của Musk. Mặt khác, có nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu riêng của họ do phong cách quản lý can thiệp sâu của ông chủ tỷ phú.

Các lãnh đạo mảng quảng cáo của X từ lâu đã phải đối mặt với yêu cầu tăng doanh thu từ Musk. Áp lực đó đi lên khi ông chi hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng và chip trong cuộc đua phát triển AI để cạnh tranh với các đối thủ như OpenAI và DeepMind của Google.

Đồng thời, khách hàng quảng cáo đã bị đẩy ra xa bởi quyết định nới lỏng các tiêu chuẩn kiểm duyệt nội dung của Musk.

Một số thương hiệu nhất định đã được thuyết phục quay trở lại, trong khi xAI gần đây đã ký kết quan hệ đối tác truyền thông với Disney. Công ty cũng đã thông báo với các thương hiệu rằng các chỉ số quảng cáo đang cải thiện nhờ việc sử dụng công nghệ AI của xAI, theo một email mà FT thu thập được.

Theo một nguồn tin nội bộ, Nitti, cựu Giám đốc Điều hành của Verizon, là một trong những lãnh đạo cảm thấy thất vọng với cách tiếp cận của Musk với mảng kinh doanh quảng cáo. Trong nửa đầu năm, vị tỷ phú đã bị phân tâm bởi vai trò của mình trong chính quyền Donald Trump. Nhiệm kỳ đã kết thúc vào mùa hè sau một cuộc cãi vã với tổng thống Mỹ.

Theo hai nguồn thạo tin, kể từ đó ông bắt đầu đưa ra các quyết định đơn phương về quảng cáo mà không tham khảo ý kiến của ban lãnh đạo. Điều này bao gồm việc cấm hashtag quảng cáo trên X, khiến khách hàng thất vọng.

xAI và X gần đây cũng đã bổ nhiệm lãnh đạo mới. Đầu tháng này, Anthony Armstrong, cựu nhân viên ngân hàng Morgan Stanley, người đã tư vấn cho thương vụ thâu tóm X trị giá 44 tỷ đô la của Musk, đã được bổ nhiệm làm CFO của xAI.