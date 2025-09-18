Cảm xúc trái ngược trong ngày Bayern vùi dập Chelsea

|
Trên sân Allianz Arena, Chelsea khởi đầu đầy hứng khởi, pressing quyết liệt và tạo ra một số cơ hội rõ ràng, nhưng sai lầm nơi hàng thủ khiến họ trả giá đắt.
Harry Kane và đồng đội dễ dàng khai thách lỗ hổng nơi hàng thủ Chelsea và ghi 3 bàn. Bất chấp đội hình có nhiều xáo trộn trong hè 2025, "Hùm xám" vẫn chứng tỏ vị thế của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Michael Olise không ghi bàn nhưng là tâm điểm với những pha đi bóng lắt léo, liên tục khiến hàng thủ Chelsea chao đảo. Chính cầu thủ này có pha căng ngang khó chịu buộc Trevor Chalobah đá phản lưới nhà.
Trong khi đó, Alejandro Garnacho được tung vào sân từ phút 68 để thay Pedro Neto nhưng không tạo được nhiều dấu ấn. Vẻ mặt thất vọng của cựu sao MU khi đội khách bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Bayern.
Cheslea trở lại đấu trường Champions League sau 2 năm, nhưng sớm gặp "ngọn núi" Bayern. "The Blues" phải nhanh chóng chấn chỉnh tình hình nếu không muốn tiếp tục trả giá đắt bởi những sai lầm trong các trận đấu quan trọng phía trước.
Nicolas Jackson cũng trở thành tâm điểm chú ý khi vào sân từ ghế dự bị. Dù vậy, anh chơi khá mờ nhạt. Tiền đạo người Senegal khoác áo Bayern theo dạng cho mượn từ Chelsea. UEFA không cấm Jackson ra sân như quy định ở Premier League.
Harry Kane ăn mừng cảm xúc khi hai lần sút tung lưới đội bóng thành London. Kane nâng tổng số lần in dấu giày vào bàn thắng tại Champions League lên 53 (gồm 42 bàn và 11 kiến tạo). Anh vượt qua David Beckham để trở thành cầu thủ người Anh có nhiều đóng góp nhất lịch sử giải đấu danh giá.
Trận đấu này cho thấy hàng thủ Chelsea còn quá mong manh, riêng Bayern Munich dù trải qua mùa hè biến động vẫn là thế lực đáng gờm tại đấu trường châu Âu.
