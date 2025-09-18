Cảm xúc trái ngược trong ngày Bayern vùi dập Chelsea

Trong khi đó, Alejandro Garnacho được tung vào sân từ phút 68 để thay Pedro Neto nhưng không tạo được nhiều dấu ấn. Vẻ mặt thất vọng của cựu sao MU khi đội khách bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Bayern.