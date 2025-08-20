Cái kết đắng của 2 cầu thủ Marseille đánh nhau

Khuya 19/8 (giờ Hà Nội), Marseille xác nhận rao bán cả Adrien Rabiot và Jonathan Rowe sau vụ ẩu đả làm náo loạn phòng thay đồ.

Marseille quyết định mạnh tay với Rabiot và Rowe.

"Olympique de Marseille thông báo Adrien Rabiot và Jonathan Rowe bị đưa vào danh sách chuyển nhượng do hành vi không thể chấp nhận trong phòng thay đồ sau trận đấu với Stade Rennais FC", thông báo có đoạn.

Quyết định được đưa ra theo đề xuất của ban huấn luyện, dựa trên bộ quy tắc ứng xử của CLB, và được lãnh đạo đội bóng trực tiếp thông báo cho hai cầu thủ. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận tương lai của Rabiot và Rowe với Marseille đã khép lại.

Theo RMC Sport, sự cố xảy ra sau thất bại 0-1 trước Rennes ở vòng mở màn Ligue 1 2025/26 hôm 16/8. Trong phòng thay đồ, Rabiot và Rowe lời qua tiếng lại, rồi leo thang thành đe dọa, trước khi Rowe bất ngờ tát thẳng mặt đồng đội.

Tình hình trở nên hỗn loạn buộc HLV Roberto De Zerbi cùng Giám đốc Thể thao Medhi Benatia và các cầu thủ khác phải can thiệp để ngăn sự việc vượt quá tầm kiểm soát. Ngoài ra, bầu không khí nội bộ Marseille thêm căng thẳng khi những trụ cột công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của một số đồng đội.

Sự bất đồng ý kiến làm phòng thay đồ thêm rạn nứt, đe dọa trực tiếp tới kế hoạch chinh phục Ligue 1 mùa này của Marseille. Mở màn bằng thất bại, lại vướng thêm scandal nội bộ, đội bóng thành phố cảng nước Pháp rơi vào tình thế bất ổn ngay đầu mùa giải.