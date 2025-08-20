Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cái kết đắng của 2 cầu thủ Marseille đánh nhau

  • Thứ tư, 20/8/2025 05:08 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Khuya 19/8 (giờ Hà Nội), Marseille xác nhận rao bán cả Adrien Rabiot và Jonathan Rowe sau vụ ẩu đả làm náo loạn phòng thay đồ.

Marseille quyết định mạnh tay với Rabiot và Rowe.

"Olympique de Marseille thông báo Adrien Rabiot và Jonathan Rowe bị đưa vào danh sách chuyển nhượng do hành vi không thể chấp nhận trong phòng thay đồ sau trận đấu với Stade Rennais FC", thông báo có đoạn.

Quyết định được đưa ra theo đề xuất của ban huấn luyện, dựa trên bộ quy tắc ứng xử của CLB, và được lãnh đạo đội bóng trực tiếp thông báo cho hai cầu thủ. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận tương lai của Rabiot và Rowe với Marseille đã khép lại.

Theo RMC Sport, sự cố xảy ra sau thất bại 0-1 trước Rennes ở vòng mở màn Ligue 1 2025/26 hôm 16/8. Trong phòng thay đồ, Rabiot và Rowe lời qua tiếng lại, rồi leo thang thành đe dọa, trước khi Rowe bất ngờ tát thẳng mặt đồng đội.

Tình hình trở nên hỗn loạn buộc HLV Roberto De Zerbi cùng Giám đốc Thể thao Medhi Benatia và các cầu thủ khác phải can thiệp để ngăn sự việc vượt quá tầm kiểm soát. Ngoài ra, bầu không khí nội bộ Marseille thêm căng thẳng khi những trụ cột công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của một số đồng đội.

Sự bất đồng ý kiến làm phòng thay đồ thêm rạn nứt, đe dọa trực tiếp tới kế hoạch chinh phục Ligue 1 mùa này của Marseille. Mở màn bằng thất bại, lại vướng thêm scandal nội bộ, đội bóng thành phố cảng nước Pháp rơi vào tình thế bất ổn ngay đầu mùa giải.

Đội của Greenwood rối loạn

Adrien Rabiot và Jonathan Rowe bị ban lãnh đạo Marseille tạm thời loại khỏi đội một sau vụ ẩu đả xảy ra giữa hai cầu thủ.

27:1594 hôm qua

Đội của Greenwood bùng nổ mâu thuẫn

Marseille trải qua khởi đầu tồi tệ ở trận mở màn Ligue 1 khi để thua Rennes với tỷ số 0-1 hôm 15/8.

08:26 17/8/2025

Đội của Greenwood, Aubameyang nhận trái đắng

Marseille khởi đầu Ligue 1 mùa giải 2025/26 với nỗi thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước Rennes trên sân Roazhon Park, bất chấp việc chơi hơn người trong hơn một giờ.

06:13 16/8/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

2 cầu thủ Marseille Marseille Rabiot Rowe

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý