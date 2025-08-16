Đội của Greenwood, Aubameyang nhận trái đắng

Marseille khởi đầu Ligue 1 mùa giải 2025/26 với nỗi thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước Rennes trên sân Roazhon Park, bất chấp việc chơi hơn người trong hơn một giờ.

Thất bại này là một cú sốc cho Marseille.

Rạng sáng 16/8, bàn thắng quyết định ở phút 90+1 của Ludovic Blas khiến đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi rời sân khách tay trắng, để lại nhiều tiếc nuối vì sự thiếu sắc bén ở khâu tấn công. Trận đấu tưởng chừng nghiêng về phía Marseille ngay từ phút 31, khi hậu vệ Ait-Boudlal của Rennes nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với Murillo.

Quyết định của trọng tài, được xác nhận qua VAR, khiến Rennes chỉ còn 10 người và tạo cơ hội lớn cho Marseille kiểm soát thế trận. Theo L’Équipe, Marseille chiếm 62% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 15 cú sút (4 trúng đích) trong suốt trận đấu, so với 8 cú sút (2 trúng đích) của Rennes.

Với lợi thế hơn người, Marseille dồn ép để tìm bàn mở tỷ số. Cuối hiệp một, tiền vệ Adrien Rabiot đưa bóng trúng cột dọc. Sang hiệp hai, Murillo tiếp tục khiến CĐV Marseille tiếc nuối khi cú sút của anh một lần nữa tìm đến khung gỗ.

Không thể tận dụng cơ hội vàng, đội khách phải trả giá ở phút bù giờ khi Blas tận dụng cơ hội ghi bàn duy nhất trận đấu. Trận này, Greenwood được ra sân từ đầu nhưng chơi mờ nhạt. Anh không thể tạo khác biệt trước một hàng thủ thể hiện sự kỷ luật và chặt chẽ của Rennes.

Tân binh Pierre-Emerick Aubameyang dù vào sân ở phút 63, cũng không thể giúp Marseille tạo khác biệt. Thất bại 0-1 trước Rennes là lời cảnh báo sớm cho Marseille, đội đặt tham vọng cao trong mùa giải Ligue 1 2025/26.