Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội của Greenwood, Aubameyang nhận trái đắng

  • Thứ bảy, 16/8/2025 06:13 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Marseille khởi đầu Ligue 1 mùa giải 2025/26 với nỗi thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước Rennes trên sân Roazhon Park, bất chấp việc chơi hơn người trong hơn một giờ.

Thất bại này là một cú sốc cho Marseille.

Rạng sáng 16/8, bàn thắng quyết định ở phút 90+1 của Ludovic Blas khiến đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi rời sân khách tay trắng, để lại nhiều tiếc nuối vì sự thiếu sắc bén ở khâu tấn công. Trận đấu tưởng chừng nghiêng về phía Marseille ngay từ phút 31, khi hậu vệ Ait-Boudlal của Rennes nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với Murillo.

Quyết định của trọng tài, được xác nhận qua VAR, khiến Rennes chỉ còn 10 người và tạo cơ hội lớn cho Marseille kiểm soát thế trận. Theo L’Équipe, Marseille chiếm 62% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 15 cú sút (4 trúng đích) trong suốt trận đấu, so với 8 cú sút (2 trúng đích) của Rennes.

Với lợi thế hơn người, Marseille dồn ép để tìm bàn mở tỷ số. Cuối hiệp một, tiền vệ Adrien Rabiot đưa bóng trúng cột dọc. Sang hiệp hai, Murillo tiếp tục khiến CĐV Marseille tiếc nuối khi cú sút của anh một lần nữa tìm đến khung gỗ.

Không thể tận dụng cơ hội vàng, đội khách phải trả giá ở phút bù giờ khi Blas tận dụng cơ hội ghi bàn duy nhất trận đấu. Trận này, Greenwood được ra sân từ đầu nhưng chơi mờ nhạt. Anh không thể tạo khác biệt trước một hàng thủ thể hiện sự kỷ luật và chặt chẽ của Rennes.

Tân binh Pierre-Emerick Aubameyang dù vào sân ở phút 63, cũng không thể giúp Marseille tạo khác biệt. Thất bại 0-1 trước Rennes là lời cảnh báo sớm cho Marseille, đội đặt tham vọng cao trong mùa giải Ligue 1 2025/26.

MU bỏ cuộc vụ Carlos Baleba

Kế hoạch đưa Carlos Baleba về sân Old Trafford với Manchester United đã chính thức sụp đổ.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Marseille Pierre-Emerick Aubameyang Greenwood

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý