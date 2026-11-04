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Dược lý học - 9 loại thuốc vĩ đại cứu loài người khỏi bệnh tật

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Sức khỏe Kiến thức y khoa

Cái chết Đen: Đại dịch từng tàn phá châu Âu thời Trung cổ

  • Thứ tư, 4/11/2026 20:45 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Từng cướp đi sinh mạng hàng chục triệu người, Cái chết Đen là một trong những đại dịch thảm khốc nhất lịch sử nhân loại, khiến châu Âu mất hàng thế kỷ để phục hồi dân số.

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Tranh minh họa Cái chết Đen ám ảnh lịch sử loài người. Ảnh: Britannica.

Sau thời kỳ đồ đá mới, con người bắt đầu sinh sống ổn định cùng nhau ở một nơi. Lúc này, bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến: các căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ và dồn dập.

Những trận dịch như dịch hạch, đậu mùa, tả, thương hàn, và sốt rét, hết lần này tới lần khác cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu con người. Từ góc độ này, không quá lời khi nói rằng lịch sử nhân loại là lịch sử của những cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại các bệnh truyền nhiễm.

BỆNH DỊCH HẠCH CÀN QUÉT CHÂU ÂU THỜI TRUNG CỔ

Trong số các bệnh truyền nhiễm đe dọa nhân loại, đáng sợ nhất là bệnh dịch hạch.

Căn bệnh này đã càn quét khắp châu Âu thời Trung cổ. Còn được gọi là "Cái chết Đen", bệnh dịch hạch là một căn bệnh truyền nhiễm chết người do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Căn bệnh này đến nay vẫn là một mối đe dọa, chủ yếu lây truyền qua bọ chét sống ký sinh trên chuột.

Người nhiễm bệnh thường bị sốt cao, khó thở, ho ra đờm có máu, cuối cùng mất ý thức và tử vong.

Bệnh dịch hạch bao phủ khắp châu Âu từ năm 1346 đến năm 1353, giết chết từ 80 triệu đến 200 triệu người, tương đương 30-60% dân số châu Âu thời bấy giờ. Được biết châu Âu phải mất đến 200 năm để phục hồi dân số.

Người dân thời Trung cổ không hiểu nguyên nhân của bệnh dịch hạch. Họ tin rằng đó là cơn thịnh nộ của Chúa, và là sự trừng phạt của Người đối với sự sa ngã của loài người. Tất cả những gì họ có thể làm là cầu nguyện và ăn chay.

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20:01 2/11/2026

Park Seung-jun

NXB Trẻ

Cái chết Đen Dược lý học đại dịch bệnh truyền nhiễm châu Âu

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