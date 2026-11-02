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Sức khỏe

Bí mật phía sau viên thuốc giảm đau nổi tiếng nhất thế giới

  • Thứ hai, 2/11/2026 20:01 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Từ bài thuốc dân gian làm từ vỏ cây liễu, Aspirin được phát triển thành một trong những loại thuốc giảm đau nổi tiếng nhất lịch sử, được sử dụng rộng rãi suốt hơn một thế kỷ.

Thuốc Aspirin ảnh 1

Từ vỏ cây liễu được sử dụng trong y học cổ đại, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát triển hoạt chất làm nền tảng cho sự ra đời của Aspirin vào cuối thế kỷ 19. Ảnh: The Pharmaceutical Journal.

ASPIRIN, LOẠI THUỐC BÁN CHẠY NHẤT

Đâu là loại thuốc dùng cho các cơn đau nhẹ như đau đầu hoặc đau răng? Đó chính là Aspirin. Được ra mắt vào thế kỷ 19, Aspirin nổi tiếng là loại thuốc bán chạy nhất trong lịch sử.

Aspirin có nguồn gốc từ vỏ cây liễu. Từ thời cổ đại, người ta đã biết rằng vỏ cây liễu và lá liễu có đặc tính giảm đau và hạ sốt. Điều này được tìm thấy trong ghi chép trên giấy cói Ai Cập có niên đại từ năm 3000 trước Công nguyên, và Hippocrates cũng được cho là đã sử dụng trà liễu trong việc điều trị.

Vào thế kỷ 19, nghiên cứu về đặc tính giảm đau của cây liễu được tiến hành rầm rộ. Salicylic acid chiết xuất từ vỏ cây liễu được sử dụng rộng rãi nhờ hiệu quả giảm đau rõ rệt. Có điều nó vừa đắng vừa gây kích ứng dạ dày, khiến bệnh nhân bị đau dạ dày dữ dội.

Đây là lúc để Felix Hoffmann, một nhân viên của công ty dược phẩm Bayer của Đức, tỏa sáng. Cha của Hoffmann đang dùng salicylic acid để điều trị viêm khớp và phải chịu đựng các tác dụng phụ nghiêm trọng. Hoffmann rất dằn vặt, và quyết tâm phải phát triển một loại thuốc có hiệu quả cao hơn với ít tác dụng phụ hơn.

Cuối cùng đến năm 1897, Hoffmann đã hợp tác với Eichengrün, một người đồng nghiệp, để phát triển "acetylsalicylic acid", một dạng salicylic acid được điều chỉnh đôi chút. Loại thuốc này có tác dụng giảm đau tương tự như salicylic acid, nhưng dễ uống hơn và ít tác dụng phụ hơn.

Bayer bắt đầu kinh doanh loại thuốc này dưới tên "Aspirin". Aspirin được ưa chuộng rộng rãi ngay từ khi ra mắt, và cho đến ngày nay, nó vẫn là loại thuốc được sản xuất và tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới.

Tất nhiên, ngoài Aspirin, đã có rất nhiều loại thuốc giảm đau hiệu quả và an toàn khác được nghiên cứu và phát triển cho đến ngày nay. Thuốc giảm đau là loại thuốc quan trọng, không chỉ giúp chúng ta thoát khỏi cơn đau mà còn đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ của y học.

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36:2142 hôm qua

Park Seung-jun

NXB Trẻ

Thuốc Aspirin thuốc giảm đau vỏ cây liễu hạ sốt

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