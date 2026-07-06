Cách tiết kiệm điện triệt để khi kết hợp điều hòa với quạt

Khi kết hợp đúng cách với điều hòa, thiết bị quen thuộc như quạt điện có thể giúp làm mát nhanh hơn, tiết kiệm điện và cải thiện lưu thông không khí.

Chiếc quạt máy thông thường chỉ tiêu tốn khoảng 30-75 W điện năng. Ảnh: Chilipad.

Trong những đợt nắng nóng kéo dài, nhiều gia đình có xu hướng hạ điều hòa xuống mức 22-23°C để nhanh chóng làm mát không gian. Tuy nhiên, chỉ cần kết hợp đúng cách với một chiếc quạt điện quen thuộc, hiệu quả làm mát có thể được cải thiện đáng kể.

Thực tế, quạt điện còn có 4 công dụng đặc biệt giúp tối ưu hóa không khí trong nhà.

Đầu tiên, người dùng có thể đặt đá lạnh, chai nước hoặc túi nước đông đá ngay phía trước quạt và bật ở chế độ gió vừa phải. Khi luồng gió đi qua khu vực có đá lạnh, nhiệt độ không khí sẽ giảm nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu để làm dịu đi sự oi bức trong phạm vi nhỏ như phòng ngủ hay góc làm việc.

Thứ hai, thay vì hướng quạt trực tiếp vào người, việc mở cửa sổ vào buổi tối hoặc sáng sớm và đặt quạt thổi luồng gió hướng ra ngoài sẽ tạo ra hiệu ứng đối lưu tự nhiên. Cách bố trí này giúp đẩy luồng không khí nóng tích tụ trong phòng ra ngoài, đồng thời kéo không khí mát mẻ từ bên ngoài vào trong.

Thứ ba, người dùng có thể tận dụng hiệu ứng tập trung luồng gió bằng cách tự chế các khe hẹp từ chai nhựa lắp phía trước lồng quạt. Khi luồng không khí đi qua các khe hẹp hơn, tốc độ gió có thể tăng lên tại khu vực phía trước quạt, giúp người ngồi gần cảm nhận gió rõ hơn

Những cách sử dụng quạt máy hiệu quả. Ảnh: Nhật Tường.

Một công dụng được nhiều người khuyến nghị là sự kết hợp giữa điều hòa và quạt để tiết kiệm điện. Quá trình này dựa trên nguyên lý "phong hàn" (gió mát).

Thực chất, quạt không làm giảm nhiệt độ không khí nhưng làm tăng tốc độ bay hơi mồ hôi trên da, giúp cơ thể cảm thấy mát mẻ hơn. Nhờ đó, người dùng vẫn duy trì được sự thoải mái khi cài điều hòa ở mức 26-28°C thay vì hạ thấp nhiệt độ.

Xét về mặt tiêu thụ năng lượng, một chiếc quạt đứng hoặc quạt trần chỉ tiêu tốn khoảng 30-75 W, thấp hơn rất nhiều so với mức công suất từ 700-1.000 W của một chiếc điều hòa 1 HP.

Tuy nhiên, việc áp dụng cần lưu ý 3 lỗi cơ bản khiến việc bật quạt cùng điều hòa nhưng phòng không hề mát. Đầu tiên, người dùng không nên đặt quạt thổi thẳng vào người trong nhiều giờ liền. Điều này chỉ làm mát cục bộ, nhưng dễ gây mệt mỏi và cảm lạnh

Một thói quen khác là đặt quạt ngay bên dưới dàn lạnh của điều hòa. Cách bố trí này khiến luồng khí lạnh vừa thổi xuống đã bị quạt đẩy ngược lên trần, làm giảm hiệu quả lưu thông không khí trong phòng.

Bên cạnh đó, nhiều người có xu hướng bật quạt ở tốc độ tối đa với suy nghĩ sẽ làm mát nhanh hơn. Tuy nhiên, tốc độ gió quá mạnh không giúp nhiệt độ phòng giảm thêm mà chủ yếu gây tiếng ồn. Khi hoạt động liên tục ở công suất cao, động cơ quạt cũng có thể nóng lên và tỏa thêm một lượng nhiệt nhỏ vào không gian.

Để luồng khí được phân bổ tối ưu, vị trí đặt quạt nên được tinh chỉnh theo từng kiểu phòng. Với phòng nhỏ, người dùng nên đặt quạt chếch 45 độ so với hướng thổi của điều hòa. Với không gian dài như nhà ống, quạt nên đặt ở cuối phòng và hướng ngược lại về phía dàn lạnh để tạo vòng tuần hoàn.

Riêng với phòng đông người, việc bật chế độ đảo gió sẽ giúp không khí được khuấy động liên tục. Ngược lại, khi phòng đã đạt nhiệt độ ổn định và người dùng đang ngồi gần điều hòa, hoặc trong những căn phòng quá hẹp đã được luồng gió lạnh phủ kín, quạt có thể được tắt đi để tránh gây ngột ngạt và tiết kiệm điện năng.