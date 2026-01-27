Cách quảng cáo nội y bị chỉ trích

Sydney Sweeney, biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood, vấp tranh luận khi quảng bá cho dòng sản phẩm nội y sắp ra mắt của mình một cách bất chấp.

Trong một đoạn video do TMZ thu thập được, Sydney Sweeney xuất hiện khi đang leo lên biểu tượng Hollywood Sign giữa đêm khuya.

Diễn viên phim Euphoria mặc quần cargo đen, áo hoodie đen và đội mũ đen, treo cả một dây áo ngực lên tấm biển trong lúc được ghi hình. Theo TMZ, Sweeney và ê-kíp của cô đã xin được giấy phép từ FilmLA để quay phim gần khu vực Hollywood Sign. Tuy nhiên, họ không được phép leo lên hay chạm vào tấm biển này.

Trong một email gửi cho TMZ, Phòng Thương mại Hollywood, đơn vị nắm quyền sở hữu trí tuệ đối với hình ảnh Hollywood Sign, xác nhận rằng Sweeney không được cấp phép để thực hiện hành động nói trên. “Không có bất kỳ quyết định cho phép nào được cấp cho việc này, trong khi đây là yêu cầu bắt buộc”, Phòng Thương mại Hollywood cho biết.

Sydney Sweeney lại vấp tranh cãi vì khi quảng cáo nội y. Ảnh: GC Images.

Theo TMZ, Sweeney có thể đối mặt với nguy cơ bị truy tố vì xâm nhập trái phép hoặc phá hoại tài sản. Hành động quảng bá dòng sản phẩm nội y một cách bất chấp của người đẹp cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích diễn viên sinh năm 1997 vì hành động leo trèo dù không được cho phép, thậm chí treo cả dây áo ngực lên tấm biển biểu tượng.

“Chắc cô ấy chưa rút được kinh nghiệm quảng cáo sau chiến dịch quần jeans kia”, “Leo lên tấm biển đó chẳng phải có thể phải ngồi tù sao?”, “Sydney có vẻ lại muốn biến bản thân trở thành tâm điểm tranh cãi một lần nữa”... là một số bình luận bức xúc của dân mạng.

Trước những tranh cãi, phía nữ diễn viên hiện vẫn chưa có động thái lên tiếng.

Theo Fox News, Sydney Sweeney đang phát triển một dòng nội y, được hậu thuẫn bởi tỷ phú Jeff Bezos và bà xã Lauren Sánchez. “Đây là một dự án lớn đối với Sweeney và là điều cô ấy đã ấp ủ trong suốt một năm qua”, một nguồn tin cho biết.

Cách đây không lâu, Sweeney từng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì chiến dịch quảng cáo cho hãng jeans American Eagle với slogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans”.

Cách chơi chữ giữa “jeans” và “genes” nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng, khi một số ý kiến cho rằng nó mang hàm ý liên quan đến vấn đề chủng tộc.