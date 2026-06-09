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Thể thao

Cách duy nhất để MU chiêu mộ Leao

  • Thứ ba, 9/6/2026 06:30 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Nhà báo Fabrizio Romano vừa tiết lộ cách duy nhất để Rafael Leao thu hút các đội bóng lớn như Manchester United và Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Sau một mùa giải không như kỳ vọng tại AC Milan, sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu Premier League dành cho Leao chỉ ở mức dè dặt. Một màn trình diễn xuất sắc trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại Bắc Mỹ được xem là cách duy nhất để anh chứng minh giá trị với Manchester United hay Arsenal.

Ngôi sao 26 tuổi vừa gây sốc khi chủ động thực hiện các cuộc phỏng vấn công khai để bóng gió ý định rời sân San Siro. Anh khẳng định bản thân đang khao khát tìm kiếm một thử thách mới phù hợp với phong cách cá nhân.

Leao chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ dành cho hai đội bóng giàu truyền thống là Manchester United và Arsenal. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, các đề nghị cụ thể dành cho tuyển thủ Bồ Đào Nha chủ yếu đến từ các câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ với những con số tài chính hấp dẫn nhưng chưa đủ sức nặng về chuyên môn.

Giấc mơ thi đấu tại Premier League vẫn là ưu tiên hàng đầu, song tương lai của anh vẫn bị đặt trong vòng nghi vấn. Tình hình của Leao càng trở nên phức tạp khi AC Milan đang trong quá trình cải tổ bộ máy lãnh đạo và tìm kiếm huấn luyện viên mới.

"Rossoneri" hiện nắm quyền quyết định cuối cùng về mức phí chuyển nhượng, trong khi bản thân cầu thủ phải đối mặt với áp lực khổng lồ để lấy lại phong độ tốt nhất.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.

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Huy Trưởng

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