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Thể thao

Hình ảnh xấu xí của Leao

  • Chủ nhật, 7/6/2026 07:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù Bồ Đào Nha đánh bại Chile 2-1 ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 7/6, Rafael Leao lại mang đến hình ảnh xấu xí khi nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Leao xô xát với cầu thủ Chile dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp

Trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Chile biến thành tâm điểm tranh cãi sau màn hỗn chiến cuối hiệp một. Leao bị truất quyền thi đấu vì hành vi bạo lực với Roman bên phía đội khách.

Sự cố bắt nguồn từ pha va chạm giữa Joao Cancelo và Felipe Faundez. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng leo thang khi Leao lao vào bảo vệ đồng đội. Tiền đạo của AC Milan liên tục đẩy vào ngực đối phương trước khi có hành vi được cho là tác động mạnh vào cổ họng và hàm của Roman. Kết quả, trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho cả hai cầu thủ này.

Dù hành động của Leao được đánh giá là "bàn tay mở" (không khép chặt nắm đấm), một chi tiết có thể giúp giảm nhẹ án phạt, nguy cơ về một lệnh cấm thi đấu bổ sung từ FIFA vẫn đang treo lơ lửng. Điều này gây lo ngại lớn cho HLV Martinez khi kỳ World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã cận kề.

Quay lại với diễn biến chuyên môn, Bồ Đào Nha vẫn khẳng định được vị thế của ứng cử viên vô địch. Dưới sự dẫn dắt của thủ quân Cristiano Ronaldo, "Seleccao" giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes và Goncalo Guedes.

Bồ Đào Nha có hàng tiền vệ rất mạnh nhưng chưa đủ Sở hữu những cái tên đẳng cấp nơi tuyến giữa nhưng vì sao Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không được đánh giá như một ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026?

Hỗn chiến phủ bóng chiến thắng của Bồ Đào Nha

Trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 7/6, Bồ Đào Nha phải trải qua 90 phút vất vả mới có thể đánh bại Chile với tỷ số 2-1.

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Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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