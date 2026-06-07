Hình ảnh xấu xí của Leao

Dù Bồ Đào Nha đánh bại Chile 2-1 ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 7/6, Rafael Leao lại mang đến hình ảnh xấu xí khi nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Leao xô xát với cầu thủ Chile dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp

Trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Chile biến thành tâm điểm tranh cãi sau màn hỗn chiến cuối hiệp một. Leao bị truất quyền thi đấu vì hành vi bạo lực với Roman bên phía đội khách.

Sự cố bắt nguồn từ pha va chạm giữa Joao Cancelo và Felipe Faundez. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng leo thang khi Leao lao vào bảo vệ đồng đội. Tiền đạo của AC Milan liên tục đẩy vào ngực đối phương trước khi có hành vi được cho là tác động mạnh vào cổ họng và hàm của Roman. Kết quả, trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho cả hai cầu thủ này.

Dù hành động của Leao được đánh giá là "bàn tay mở" (không khép chặt nắm đấm), một chi tiết có thể giúp giảm nhẹ án phạt, nguy cơ về một lệnh cấm thi đấu bổ sung từ FIFA vẫn đang treo lơ lửng. Điều này gây lo ngại lớn cho HLV Martinez khi kỳ World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã cận kề.

Quay lại với diễn biến chuyên môn, Bồ Đào Nha vẫn khẳng định được vị thế của ứng cử viên vô địch. Dưới sự dẫn dắt của thủ quân Cristiano Ronaldo, "Seleccao" giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes và Goncalo Guedes.

Bồ Đào Nha có hàng tiền vệ rất mạnh nhưng chưa đủ Sở hữu những cái tên đẳng cấp nơi tuyến giữa nhưng vì sao Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không được đánh giá như một ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026?