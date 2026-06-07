Hỗn chiến phủ bóng chiến thắng của Bồ Đào Nha

Trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 7/6, Bồ Đào Nha phải trải qua 90 phút vất vả mới có thể đánh bại Chile với tỷ số 2-1.

Ronaldo gây thất vọng trong trận thắng của Bồ Đào Nha trước Chile

Cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Chile trên sân Estadio Nacional diễn ra đầy sôi nổi với diễn biến kịch tính vượt ngoài mong đợi. Dù chỉ mang tính chất giao hữu, hai đội đều thể hiện quyết tâm cao độ, biến trận đấu thành bài kiểm tra thực sự về cả chiến thuật lẫn bản lĩnh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha tràn lên áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng có lúc chạm mốc 80%. Rafael Leao sớm đưa lời cảnh báo bằng cú dứt điểm dội cột dọc. Không lâu sau, đến lượt Ronaldo bị từ chối một bàn thắng do lỗi việt vị.

Tuy nhiên, điểm nóng nhất của trận đấu lại nằm ở phút bù giờ hiệp một. Sau hàng loạt pha vào bóng rát từ phía Chile, một cuộc hỗn chiến bùng nổ. Kết quả, trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Leao và Roman bên phía đội khách.

Bước sang hiệp hai, trong thế trận 10 đấu 10, những khoảng trống lộ ra nhiều hơn. Phút 58, nhận đường chọc khe tinh tế từ Ruben Neves, Goncalo Guedes dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Đến phút 75, Bruno Fernandes khẳng định đẳng cấp bằng một cú sút không cho thủ thành Vigouroux bất kỳ cơ hội cản phá nào, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Những nỗ lực muộn màng của Chile chỉ giúp đội khách có được bàn danh dự ở phút 90+2 nhờ công của Lucas Cepeda. Chiến thắng của thầy trò Roberto Martinez vẫn để lại nhiều dư vị đắng ngắt bởi lối chơi thô bạo từ phía đối thủ và sự mất bình tĩnh của các trụ cột.

Trận đấu này cũng đánh dấu việc áp dụng thử nghiệm các luật mới của FIFA như thời gian đếm ngược đá phạt và sự can thiệp chi tiết từ VAR. Sau đây 3 ngày, Bồ Đào Nha sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Nigeria trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.

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