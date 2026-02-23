Cách bổ sung men vi sinh cho trẻ

Con tôi 3 tháng, bú mẹ kèm sữa công thức, 2-3 ngày mới đi ngoài, phân vàng mềm, đôi khi lỏng có hạt trắng. Tôi có nên tiếp tục dùng men vi sinh cho bé và khi nào thì ngưng?

Con tôi 3 tháng, bú mẹ kèm sữa công thức, 2-3 ngày mới đi ngoài, phân vàng mềm, đôi khi lỏng có hạt trắng. Tôi có nên tiếp tục dùng men vi sinh cho bé và khi nào thì ngưng?

Dược sĩ Đặng Nguyễn Quỳnh Như, khoa Dược, Bệnh viện Từ Dũ

Với trẻ bú song song sữa mẹ và sữa công thức, việc 2-3 ngày mới đi ngoài một lần nhưng phân vàng, mềm vẫn được xem là bình thường. Tần suất đi tiêu ở mỗi bé có thể khác nhau, miễn là trẻ tăng cân tốt, không quấy khóc, không chướng bụng hay nôn trớ nhiều thì cha mẹ không nên quá lo lắng.

Trường hợp bé đi ngoài phân lỏng có lẫn hạt trắng cũng khá thường gặp ở giai đoạn đầu đời. Nguyên nhân có thể từ hệ vi sinh đường ruột của trẻ chưa ổn định, thay đổi lượng sữa bú mỗi ngày hoặc ảnh hưởng từ chế độ ăn của mẹ nếu trẻ còn bú mẹ. Phần lớn các biểu hiện này sẽ tự cải thiện sau vài ngày nếu trẻ vẫn bú tốt, chơi ngoan và không có dấu hiệu mất nước.

Tuy nhiên, cha mẹ cần theo dõi sát. Nếu trẻ đi ngoài phân lỏng trên 3 lần mỗi ngày, phân có nhầy máu, mùi tanh bất thường, kèm sốt, nôn nhiều hoặc mệt mỏi, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đây có thể là dấu hiệu của rối loạn tiêu hóa nặng hơn hoặc nhiễm trùng đường ruột.

Về việc bổ sung men vi sinh, không phải trẻ nào cũng cần sử dụng hàng ngày. Men vi sinh thường được cân nhắc trong các trường hợp trẻ tiêu hóa kém như chướng bụng, đầy hơi, ợ hơi, tiêu chảy; khi trẻ đang mắc bệnh cần hỗ trợ tăng đề kháng; hoặc khi phải dùng kháng sinh kéo dài dẫn đến mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Nếu trẻ sinh đủ tháng, phát triển bình thường và không gặp vấn đề tiêu hóa, việc bổ sung men vi sinh thường xuyên là không cần thiết.

Ngay cả với những trẻ từng dùng men vi sinh, nếu hiện tại cân nặng ổn định, ăn ngủ tốt và không có triệu chứng như đầy bụng, táo bón hay tiêu chảy, cha mẹ có thể trao đổi với bác sĩ để cân nhắc ngưng bổ sung. Men vi sinh chỉ nên dùng khi có chỉ định rõ ràng, đặc biệt trong các tình huống trẻ rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh hoặc cần hỗ trợ miễn dịch.