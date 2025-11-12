Các tỷ phú Việt 'bỏ túi' hàng nghìn tỷ đồng hôm nay

Đà hồi phục mạnh của thị trường chứng khoán trong phiên 12/11 kéo tài sản của loạt tỷ phú Việt như ông Phạm Nhật Vượng, ông Hồ Hùng Anh và ông Trương Gia Bình tăng vọt.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản gần 20 tỷ USD, chủ yếu đến từ lượng cổ phiếu VIC nắm giữ. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 12/11 trong không khí hưng phấn sau chuỗi ngày lao dốc liên tiếp. Sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền mua vào đã giúp sắc xanh chiếm ưu thế tuyệt đối, qua đó đẩy VN-Index tăng 38,25 điểm (+2,4%) lên 1.631,86 điểm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên là đà bứt phá ngoạn mục của nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các mã vốn hóa lớn đóng vai trò “đầu tàu” của thị trường.

Trong đó, nhóm cổ phiếu “họ Vin” trở thành tâm điểm với loạt mã tăng ấn tượng: VIC tăng 5,1%, VHM tăng 4,4% và VRE tăng 5,6%. Riêng 3 cổ phiếu này đã đóng góp tới 14 điểm tăng cho VN-Index, khẳng định vai trò dẫn dắt của Tập đoàn Vingroup đối với diễn biến thị trường.

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC tiếp tục là “ngôi sao sáng” khi tiến sát đỉnh lịch sử, giao dịch quanh mốc 211.000 đồng/cổ phiếu, chỉ còn cách đỉnh chưa đến 4%. Với mức tăng này, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup đã tăng thêm gần 40.000 tỷ đồng , lên hơn 810.000 tỷ đồng , củng cố vị thế doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà tăng phi mã của cổ phiếu VIC cũng kéo theo tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, tăng thêm gần 1 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, lên 19,7 tỷ USD , theo Forbes. Với mức này, ông Vượng tiếp tục giữ vững ngôi vị người giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 125 thế giới, nằm trong nhóm doanh nhân có tài sản lớn nhất Đông Nam Á.

Nếu tính riêng lượng gần 390 triệu cổ phiếu VIC mà ông Vượng nắm giữ trực tiếp (tương đương khoảng 10% vốn điều lệ), giá trị tài sản chứng khoán của ông đã tăng thêm gần 4.000 tỷ đồng , nâng tổng quy mô lên 82.300 tỷ đồng .

Tài sản của Chủ tịch Vingroup có thêm gần 1 tỷ USD trong một ngày. Ảnh: Forbes.

Cùng xu hướng, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng - cũng ghi nhận mức tăng mạnh về tài sản. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC đang nắm giữ, bà Hương hiện sở hữu khối tài sản chứng khoán khoảng 36.000 tỷ đồng , tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với phiên trước, củng cố vị trí một trong những nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam.

Không chỉ riêng Vingroup, Techcombank và FPT cũng góp phần vào sắc xanh lan tỏa trên thị trường.

Cổ phiếu TCB tăng 4% giúp tài sản ròng của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh tăng thêm 114 triệu USD trong 24 giờ, lên 2,4 tỷ USD , theo Forbes. Hiện gia đình ông Hùng Anh đang nắm giữ khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 17,8% vốn ngân hàng. Trong đó, ông Hùng Anh và vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy trực tiếp nắm giữ gần 427 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 6% vốn Techcombank, trong khi 3 người con - Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh - sở hữu khoảng 833,3 triệu cổ phiếu (11,8%).

Trong phiên hôm nay, tổng giá trị tài sản chứng khoán của gia đình ông Hùng Anh đã tăng khoảng 1.700 tỷ đồng lên 44.100 tỷ đồng .

Tương tự, cổ phiếu FPT tăng 4,7% cũng giúp tài sản của Chủ tịch Trương Gia Bình “phình to” đáng kể. Ông Bình hiện sở hữu hơn 117,3 triệu cổ phiếu FPT, tương đương giá trị khoảng 11.800 tỷ đồng , tiếp tục là cổ đông cá nhân lớn nhất tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.