Các huyền thoại thể thao đến dự khán chung kết World Cup 2026

Huyền thoại Brazil, Roberto Carlos rạng rỡ trước ống kính truyền thông. Trong một buổi phỏng vấn vào ngày 22/6, khi được hỏi ai giỏi hơn giữa Lionel Messi và Yamal, Carlos không ngần ngại trả lời là Messi. Đây cũng là cuộc đối đầu được chờ đợi nhất trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Ảnh: Reuters.