Các huyền thoại thể thao đến dự khán chung kết World Cup 2026

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Huyền thoại của Tây Ban Nha và Barcelona, Carles Puyol đến từ sớm để cổ vũ cho "La Roja". Anh là thành viên của tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Ảnh: Reuters.
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Theo sau là những huyền thoại của bóng đá xứ bò tót. Lần lượt từ trái sang là Xavi Hernandez, David Villa, Fernando Llorente, Fernando Hierro, Iker Casillas và Michel Salgado. Ảnh: Reuters.
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Cựu danh thủ người Pháp, Youri Djorkaeff là một trong những nhân vật sẽ xuất hiện trên khán đài VIP của sân MetLife, bang New Jersey (Mỹ). Đầu giải, ông gây chú ý khi ngủ gục trên khán đài trận Tây Ban Nha gặp Saudi Arabia và bị ống kính truyền hình ghi lại. Ảnh: Reuters.
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Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Qatar, ông Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani cũng là khách VIP của trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
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Tiền đạo Robert Lewandowski, người vừa rời Barcelona và gia nhập Chicago Fire của giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Anh sẽ dự khán và cổ vũ cho các đồng đội tại Barca như Pedri, Pau Cubarsi và đặc biệt là Lamine Yamal. Ảnh: Reuters.
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Huyền thoại Brazil, Roberto Carlos rạng rỡ trước ống kính truyền thông. Trong một buổi phỏng vấn vào ngày 22/6, khi được hỏi ai giỏi hơn giữa Lionel Messi và Yamal, Carlos không ngần ngại trả lời là Messi. Đây cũng là cuộc đối đầu được chờ đợi nhất trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Ảnh: Reuters.
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Ronaldo Nazario đến dự khán cùng vợ là Celina Locks. Trước trận đấu này, huyền thoại của tuyển Brazil có phát biểu đáng chú ý khi cho rằng "World Cup là sân chơi quá khắc nghiệt với Cristiano Ronaldo". Ảnh: Reuters.
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Không chỉ thu hút những huyền thoại bóng đá, trận chung kết World Cup còn đón tiếp những vận động viên tên tuổi của các môn thể thao khác. Trong hình là Ilia Malinin, anh vừa trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật đầu tiên sau gần 50 năm thực hiện cú lộn ngược hợp lệ trong màn trình diễn gây chú ý ở Olympic Mùa đông Milano–Cortina. Ảnh: Reuters.
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Huyền thoại trượt tuyết Lindsey Vonn cũng góp mặt, cô vừa trải qua cú sốc với chấn thương kinh hoàng gặp phải tại Olympic Milano Cortina 2026 hôm 8/2. Trong nội dung đổ đèo nữ, cô va vào cổng kỹ thuật và ngã chỉ sau 13 giây thi đấu. Các bác sĩ sau đó tiến hành 4 ca phẫu thuật khi phát hiện gãy xương chày phức tạp, giúp cô tránh khỏi nguy cơ mất chân. Ảnh: Reuters.
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