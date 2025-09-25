Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ca sĩ giàu nhất thế giới sinh con gái

  Thứ năm, 25/9/2025 08:39 (GMT+7)
Rihanna và A$AP Rocky hạnh phúc chào đón con gái đến với gia đình. Nữ ca sĩ thỏa mong ước khi có đủ con trai lẫn con gái.

Theo Page Six, Rihanna vui mừng thông báo sinh con thứ ba với bạn trai lâu năm A$AP Rocky. Trên trang cá nhân có 149 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái, đồng thời tiết lộ tên gọi của bé là Rocki Irish Mayers.

Rihanna chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái. Ảnh: @badgalriri.

Hồi tháng 5, Rihanna trở thành tâm điểm chú ý khi để lộ bụng bầu trên thảm đỏ Met Gala 2025. Thời điểm đó, nguồn tin thân cận xác nhận với Page Six rằng giọng ca Diamonds đang mang thai con thứ ba.

Tại sự kiện, Rihanna diện bộ vest của Marc Jacobs kèm phụ kiện khăn lông màu nâu để che bụng bầu. Cô khiến nhiều người tò mò về việc mang song thai khi nói rằng "đưa bọn trẻ" đến đây.

Trước đây, Rihanna và A$AP Rocky chào đón hai con trai chung lần lượt là là RZA Athelston Mayers và Riot Rose Mayers. Bé Rocki Irish Mayers là con gái đầu tiên của cặp sao.

Trở lại tháng 12/2023, Rihanna từng ẩn ý về việc muốn có con thứ ba khi trả lời E! News: "Cho đến nay, con gái là tôi chưa có. Tôi đang đánh 75 phần trăm cho một cậu con trai vào lần tới. Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem".

Năm 2020, người sáng lập Fenty Beauty chia sẻ với Vouge về mong ước có một gia đình lớn, dự định sinh ba hoặc bốn đứa con, không quan trọng việc kiếm bạn đời: “Xã hội đã hạ thấp vai trò làm mẹ nếu không có người cha trong cuộc sống của những đứa con. Nhưng điều quan trọng nhất là hạnh phúc, đó là mối quan hệ lành mạnh duy nhất giữa cha mẹ và con cái. Điều duy nhất có thể thực sự nuôi dạy một đứa trẻ chính là tình yêu".

