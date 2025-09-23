NSX lên tiếng hình ảnh tranh cãi của Lê Dương Bảo Lâm

"2 ngày 1 đêm" gây tranh cãi khi Lê Dương Bảo Lâm bị quấn kín đầu bằng màng bọc thực phẩm, được cho là có thể gây nguy hiểm. Sau đó, nhà sản xuất đã lên tiếng xin lỗi.

2 ngày 1 đêm mùa 4 đã chính thức lên sóng tập đầu tiên. Tuy nhiên, bên cạnh những tình huống hài hước, tập 1 cũng gây không ít tranh cãi khi có một số trò đùa được cho là nguy hiểm.

Cụ thể, trong một trò chơi dưới nước, để giữ mái tóc không bị ướt, Lê Dương Bảo Lâm đã dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh đầu. Sau đó, dàn cast đã bọc kín cả khuôn mặt anh, che cả mắt, mũi miệng. Nhiều khán giả cho rằng chi tiết này quá nguy hiểm, đặc biệt nếu trẻ nhỏ bắt chước theo.

Chiều 23/9, NSX đã đưa ra phản hồi về hình ảnh trên. Phía 2 ngày 1 đêm cho biết những hoạt động này nằm dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, nên các nghệ sĩ hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, NSX cũng đưa ra lời xin lỗi khi hình ảnh gây hiểu lầm, có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước.

"Việc nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, ban tổ chức xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm", ê-kíp viết.

Hình ảnh gây tranh cãi của Lê Dương Bảo Lâm tại 2 ngày 1 đêm.

Ngoài ra, phía chương trình cũng cam kết sẽ tăng cường cảnh báo và nhắc nhở khán giả nhỏ tuổi không nên bắt chước, đồng thời rà soát chặt chẽ quy trình biên tập để hạn chế những hình ảnh có thể gây hiểu lầm.

2 ngày 1 đêm là chương trình truyền hình thực tế được Việt hóa từ format nổi tiếng của Hàn Quốc, kết hợp yếu tố giải trí, khám phá và văn hóa địa phương. Từ khi phát sóng năm 2022 đến nay, chương trình đã trải qua ba mùa, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Các tập ghi hình được thực hiện tại nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam, với loạt thử thách gắn liền ẩm thực, di sản và con người địa phương.

2 ngày 1 đêm ghi dấu nhờ lối biên tập hài hước và sự tương tác tự nhiên giữa các thành viên, thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube và các nền tảng mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh hiệu ứng tích cực, chương trình cũng nhiều lần vướng tranh cãi. Mùa Lễ hội (2022–2023) bị cho là giảm sức hút do kịch bản dàn trải, lồng ghép quảng cáo thiếu tinh tế và khách mời nữ kém tương tác. Đặc biệt, tập 30 gây phản ứng trái chiều vì thử thách lột đồ của rapper HIEUTHUHAI, khiến chương trình bị đánh giá là phản cảm. NSX sau đó lên tiếng, cho biết việc HIEUTHUHAI bị lột đồ trên sóng truyền hình "cũng là một phần trong kịch bản gốc", ê-kíp đã dùng hiệu ứng để che chắn.