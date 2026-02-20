Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cà Mau chi hơn 200 tỷ đồng xây khu neo đậu tránh bão

  • Thứ sáu, 20/2/2026 14:08 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 200 tỷ đồng xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão Gành Hào, nhằm phục vụ tàu cá khu vực Tây Nam Bộ.

Cửa biển Gành Hào. Ảnh: CC1.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão Gành Hào.

Dự án được triển khai tại xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 200 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện từ năm 2026 và kết thúc đầu tư vào 2029.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu neo đậu an toàn cho tàu cá của xã Gành Hào, xã Tân Thuận và các địa phương lân cận vào tránh trú bão, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân hoạt động trên ngư trường Tây Nam Bộ trong mùa mưa bão. Đồng thời, công trình cũng lgóp phần củng cố hạ tầng phục vụ phát triển nghề cá của tỉnh Cà Mau.

Theo quy mô được phê duyệt, khu neo đậu có vùng nước khoảng 15 ha, bố trí khoảng 100 trụ neo tàu; đường công vụ (bao gồm cả cống dân sinh) dài khoảng 5,5 km; 2 cây cầu giao thông; một hệ thống báo hiệu khu neo đậu và một hệ thống thiết bị khu neo đậu tránh trú bão.

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp Cà Mau chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng thời, đơn vị này phải tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành và Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ theo quy định (nếu có).

Đơn vị này cũng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư dự án nêu trên; chịu trách nhiệm lập dự án, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định...

Liên Phạm

cà mau Cà Mau khu neo đậu tránh bão Gành Hào Neo tàu

