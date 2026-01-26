Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất làm đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài 280 km

  • Thứ hai, 26/1/2026 17:03 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Tập đoàn CT Group vừa đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 280 km, khai thác hỗn hợp tàu khách và tàu hàng, vận tốc 200-250 km/h.

Theo phương án đề xuất của CT Group gửi tới Bộ Xây dựng, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau được đầu tư theo quy mô đường sắt đôi, điện khí hóa, khổ 1.435 mm, vận tốc thiết kế 200-250 km/h và nghiên cứu thêm phương án vận tốc 300-350 km/h.

Doanh nghiệp cho rằng dải tốc độ 200-250 km/h là phù hợp để khai thác hiệu quả vận tải hành khách và nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên trục kết nối trọng điểm của vùng.

Tuyến đường sắt có điểm đầu dự kiến tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), kết nối với tuyến đường sắt Bắc - Nam; điểm cuối tại ga Đất Mũi (Cà Mau). Tuyến sẽ đi qua 6 địa phương gồm TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

duong sat anh 1

CT Group đề xuất điểm đầu tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau tại ga Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, ga Thủ Thiêm được xác định sẽ phục vụ 3 tuyến đường sắt lớn gồm: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến Metro số 2 giai đoạn 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm).

Trong văn bản trả lời đề xuất của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho biết tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ là dự án đường sắt quốc gia xây dựng mới, có quy mô và tổng mức đầu tư lớn. Hiện, Bộ đã giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Kết quả nghiên cứu bước đầu dự kiến điểm đầu tuyến tại ga An Bình (TP.HCM) và điểm cuối tại ga Cần Thơ (TP Cần Thơ), chiều dài 175,2 km.

Về quy mô đầu tư, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất đầu tư mới tuyến đường sắt hỗn hợp hành khách - hàng hóa, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ khoảng 160 km/h.

Giai đoạn 1 (trước năm 2030) sẽ xây dựng đường sắt khổ đơn dài 175 km, tổng đầu tư sơ bộ 173.640 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ nâng cấp toàn tuyến lên đường đôi với tổng mức đầu tư khoảng 64.970 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí tài chính).

Còn tuyến đường sắt Cần Thơ - Cà Mau đã được Thủ tướng phê duyệt bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025. Bộ sẵn sàng thu xếp thời gian để trao đổi thông tin chi tiết về dự án với nhà đầu tư, để làm rõ các đề xuất.

Đề xuất khởi công đường sắt TP.HCM - Cần Thơ vào 2027

Nếu đường sắt TP.HCM - Cần Thơ được phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025, dự án sẽ khởi công giai đoạn 1 trong năm 2027 và hoàn thành vào năm 2035.

18:48 5/10/2025

Đề xuất đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đến TP Cần Thơ dài 174 km

Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 đã hoạch tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ với chiều dài khoảng 174 km, khổ đường 1.435 mm, lộ trình đầu tư trước năm 2030.

16:12 11/3/2025

Doanh nghiệp Việt phải từng bước làm chủ công nghệ sân bay, đường sắt

Bộ trưởng Xây dựng đặt mục tiêu cho doanh nghiệp Việt phải từng bước làm chủ công nghệ thi công đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, sân bay, nhà ga và cảng nước sâu.

16:26 21/1/2026

Thảo Liên

đường sắt TP.HCM Cần Thơ Cà Mau Cà Mau Cần Thơ TP.HCM

