Busquets kiếm bộn tiền dù không đá bóng

Sáng 26/9, Busquets tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vào cuối mùa giải 2025 cùng Inter Miami. Dù sắp rời xa sân cỏ, Busquets vẫn sẽ có cuộc sống dư dả và thoải mái nhờ thu nhập từ các hoạt động kinh doanh.

Anh đầu tư vào Heura Foods, một công ty chuyên sản xuất thịt có nguồn gốc 100% từ thực vật. Busquets tham gia dự án từ lâu cùng các tên tuổi khác như cầu thủ bóng rổ Ricky Rubio, đồng đội cũ tại Barca, Sergi Roberto, và diễn viên hài David Broncano.

Năm 2020, Busquets cùng ba tuyển thủ Tây Ban Nha - Thiago Alcantara, Alvaro Morata và Nacho Fernandez, đầu tư vào Manolo Bakes, một thương hiệu bánh sừng bò (manolitos) nổi tiếng. Thương vụ giúp anh mở rộng danh mục đầu tư ngoài lĩnh vực thể thao, và thu về hàng triệu euro tiền lợi nhuận.

Ngoài ra, Busquets cũng sở hữu các bất động sản đáng kể. Năm 2016, anh mua 3 lô đất rộng 800 m vuông, trị giá khoảng 1,8 triệu euro, tại khu đô thị El Rat Penat, thuộc Les Botigues de Sitges (Barcelona).

Về đời tư, Elena Galera - vợ Busquets, là một cựu y tá. Hai người bắt đầu mối quan hệ từ năm 2014 và có 3 người con Romeo, Enzo và Levi. Tuy nhiên, Busquets luôn giữ đời sống cá nhân kín tiếng, tránh xa sự chú ý của công chúng.

