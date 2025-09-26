Busquets giải nghệ

Trên trang cá nhân, Sergio Busquets xác nhận sẽ treo giày sau khi cùng Inter Miami kết thúc mùa giải MLS 2025.

Busquets đăng tải đoạn video cảm xúc về hành trình sự nghiệp trong màu áo Barcelona, Inter Miami và tuyển Tây Ban Nha cùng thông điệp: "Cảm ơn mọi người và bóng đá vì tất cả. Các bạn sẽ luôn là một phần của câu chuyện tươi đẹp này".

Busquets gắn bó trọn vẹn sự nghiệp đỉnh cao với Barcelona. Anh ra sân hơn 700 trận, giành mọi danh hiệu có thể cấp CLB và trở thành mắt xích không thể thiếu trong giai đoạn hoàng kim của CLB. Tiền vệ sinh năm 1988 là nhân tố chủ chốt trong cú ăn ba lịch sử của Tây Ban Nha gồm Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.

Lối chơi thông minh, khả năng đọc tình huống xuất sắc và sự điềm tĩnh giúp Busquets được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất mọi thời đại. Anh không chỉ giữ nhịp lối chơi cho Barcelona và "La Roja", mà còn tạo cảm hứng cho cả một thế hệ tiền vệ sau này.

Hè 2023, Busquets sang MLS tái hợp với Lionel Messi trong màu áo Inter Miami. Tại đây, anh tiếp tục đóng vai thủ lĩnh thầm lặng, góp phần định hình lối chơi cho đội bóng mới nổi ở giải nhà nghề Mỹ.

Với phong cách thi đấu đơn giản nhưng hiệu quả, Busquets chứng minh rằng để trở thành huyền thoại, không nhất thiết phải ghi thật nhiều bàn thắng hay sở hữu kỹ năng hoa mỹ, mà đôi khi chỉ cần sự thông minh, bền bỉ và tinh thần hy sinh cho tập thể.

Busquets khép lại sự nghiệp lẫy lừng, để lại di sản về hình ảnh một "số 5" độc nhất vô nhị, thay đổi hoàn toàn cách nhìn về vai trò tiền vệ phòng ngự hiện đại.