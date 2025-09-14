Burnley 0-0 Liverpool: Ekitike bỏ lỡ cơ hội

Tối 14/9, Liverpool đến làm khách trên sân Turf Moor của Burnley ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Địa điểm: sân Turf Moor (Burnley)

Vòng 4 Ngoại hạng Anh

Tỷ số Burnley 0-0 Liverpool

Ghi bàn:

Diễn biến:

Ngay phút thứ 5 đầu trận, Liverpool chủ động cầm bóng và gây sức ép, với cú dứt điểm từ xa của Florian Wirtz.

Phút 15: Burnley cho thấy trên sân nhà, họ đang là đối thủ khó chịu với Liverpool. Tân binh của Premier League mùa này phòng ngự chặt chẽ và chơi quyết tâm.

Phút 27: Liverpool vẫn đang gặp khó trước hàng thủ hai lớp của đội chủ nhà. Các ngôi sao tấn công của "The Kop" chưa phát huy được hết khả năng.

Phút 43: Ekitike hay Florian Wirtz, Salah chưa thể tạo khác biệt. Trước đối thủ chơi lùi sâu và có kỷ luật, Liverpool đang gặp khó.

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật:

Thống kê đáng chú ý:

- Trong 9 lần gần nhất tại Premier League hành quân đến Turf Moor, Liverpool thắng tới 8 trận. "The Kop" cũng toàn thắng 6 lần gần nhất làm khách tại Turf Moor.

- Hàng công của “Lữ đoàn đỏ” ghi bàn trong 37 trận liên tiếp tại Premier League, chuỗi dài nhất lịch sử CLB. Chỉ Tottenham (39) và Arsenal (55) là từng có mạch ghi bàn dài hơn.

- Burnley thua 14 trong 18 trận Premier League gặp Liverpool, bao gồm 5 trận gần nhất. Chiến thắng gần nhất trên sân nhà trước "The Kop" là vào năm 2016,

