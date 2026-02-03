Bước tiến mới của tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới ở Việt Nam

Tập đoàn Marriott sẽ quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu hạng sang The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TP.HCM do Masterise Group phát triển.

Tập đoàn Marriott sẽ quản lý khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TP.HCM. Ảnh: Marriott.

5 dự án tiếp theo được Tập đoàn Marriott quản lý tại Việt Nam bao gồm khách sạn The Ritz-Carlton 231 phòng và tòa tháp 420 căn hộ mang thương hiệu hạng sang The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, tập đoàn khách sạn Mỹ cũng sẽ vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái tiên phong tại Cần Giờ, bao gồm thương hiệu JW Marriott và Four Points by Sheraton.

Dự án sẽ được phát triển trong khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) quy mô 2.870 ha. Tổ hợp khách sạn kép này dự kiến cung cấp 780 phòng, bao gồm phòng khách sạn, suite, căn hộ gia đình và căn hộ lưu trú dài ngày, cùng 1.800 m2 không gian hội họp.

Trong khi đó, khách sạn Cổ Loa Marriott sẽ lần đầu tiên đưa thương hiệu Marriott Hotels đến Hà Nội, tọa lạc cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Dự án đang được xây dựng và dự kiến cung cấp 494 phòng.

Tại Việt Nam, Marriott International hiện vận hành hơn 30 cơ sở lưu trú bao gồm khách sạn và nghỉ dưỡng, cùng hơn 50 dự án khác đang trong quá trình phát triển, trải dài từ các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM đến những điểm đến nghỉ dưỡng du lịch như Phú Quốc, Cam Ranh hay Hà Giang.

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) cho biết Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng sôi động nhất của tập đoàn.

Theo ông, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những thị trường du lịch năng động nhất khu vực. Đặc biệt, lượng khách đến từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm du lịch và dịch vụ quan trọng tại châu Á - Thái Bình Dương.