Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bước tiến mới của tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới ở Việt Nam

  • Thứ ba, 3/2/2026 05:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tập đoàn Marriott sẽ quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu hạng sang The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TP.HCM do Masterise Group phát triển. 

Tập đoàn Marriott sẽ quản lý khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TP.HCM. Ảnh: Marriott.

5 dự án tiếp theo được Tập đoàn Marriott quản lý tại Việt Nam bao gồm khách sạn The Ritz-Carlton 231 phòng và tòa tháp 420 căn hộ mang thương hiệu hạng sang The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, tập đoàn khách sạn Mỹ cũng sẽ vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái tiên phong tại Cần Giờ, bao gồm thương hiệu JW Marriott và Four Points by Sheraton.

Dự án sẽ được phát triển trong khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) quy mô 2.870 ha. Tổ hợp khách sạn kép này dự kiến cung cấp 780 phòng, bao gồm phòng khách sạn, suite, căn hộ gia đình và căn hộ lưu trú dài ngày, cùng 1.800 m2 không gian hội họp.

Trong khi đó, khách sạn Cổ Loa Marriott sẽ lần đầu tiên đưa thương hiệu Marriott Hotels đến Hà Nội, tọa lạc cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Dự án đang được xây dựng và dự kiến cung cấp 494 phòng.

Tại Việt Nam, Marriott International hiện vận hành hơn 30 cơ sở lưu trú bao gồm khách sạn và nghỉ dưỡng, cùng hơn 50 dự án khác đang trong quá trình phát triển, trải dài từ các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM đến những điểm đến nghỉ dưỡng du lịch như Phú Quốc, Cam Ranh hay Hà Giang.

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) cho biết Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng sôi động nhất của tập đoàn.

Theo ông, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những thị trường du lịch năng động nhất khu vực. Đặc biệt, lượng khách đến từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm du lịch và dịch vụ quan trọng tại châu Á - Thái Bình Dương.

Phần lớn khách sạn sẽ tăng giá phòng trong năm nay

Theo JLL, giá phòng khách sạn dự báo tăng trong năm nay khi 92% nhà vận hành lên kế hoạch điều chỉnh giá, trong khi nhà đầu tư quốc tế cũng đang gia tăng quan tâm và dò tìm cơ hội M&A.

18:00 29/1/2026

Marriott chạm mốc 700 khách sạn ở châu Á - Thái Bình Dương

Tập đoàn khách sạn của Mỹ khai trương khách sạn thứ 700 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Cần Thơ.

20:41 3/12/2025

Hưng Yên 'thúc' tiến độ dự án của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường khu phức hợp sân golf, khách sạn mang thương hiệu Trump trong tháng 10.

11:46 2/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Marriott TP.HCM Cần Giờ Masterise Group The Ritz-Carlton JW Marriott Four Points by Sheraton Cổ Loa Marriott Vinhomes Green Paradise

    Đọc tiếp

    My va An Do dat thoa thuan thuong mai hinh anh

    Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại

    7 giờ trước 00:25 3/2/2026

    0

    Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận thương mại và sẽ ngay lập tức tiến hành hạ thuế quan đối với hàng hóa của nhau.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý