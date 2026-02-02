Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại

  • Thứ ba, 3/2/2026 00:25 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận thương mại và sẽ ngay lập tức tiến hành hạ thuế quan đối với hàng hóa của nhau.

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ và Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận thương mại. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump cho biết trong khuôn khổ thỏa thuận, Thủ tướng Narendra Modi cũng đồng ý mua các sản phẩm của Mỹ "ở mức cao hơn rất nhiều". Thông tin này được Tổng thống Mỹ đăng tải trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ấn Độ, theo CNBC.

Ông Trump nói thêm, Thủ tướng Modi cũng cam kết ngừng mua dầu của Nga, đồng thời mua nhiều hơn từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela.

Anh Nguyễn

