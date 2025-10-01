Bùng nổ xuất khẩu ôtô cũ tại Hàn Quốc

Giữa sức ép thuế quan nặng nề từ Mỹ, xuất khẩu xe đã qua sử dụng của Hàn Quốc bất ngờ tăng vọt, lập kỷ lục mới và trở thành 'át chủ bài' mới cho ngành công nghiệp ôtô.

Xe đã qua sử dụng được đậu tại khu phức hợp xuất khẩu ôtô cũ ở Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 8. Ảnh: Reuters.

Từ bãi đất lầy lội của một khu vui chơi bỏ hoang ven biển, hàng chục nghìn chiếc xe đã qua sử dụng đang được đóng container để đưa lên tàu rời cảng Incheon - trung tâm xuất khẩu xe cũ lớn nhất Hàn Quốc, cách Seoul về phía tây.

Cơn “sốt” xuất khẩu xe cũ đang trở thành "cơ hội vàng" giúp ngành ôtô Hàn Quốc giảm bớt tác động từ hàng rào thuế quan của Mỹ đối với xe mới, theo CNA.

Trong cái nắng hầm hập, công nhân làm việc suốt ngày đêm để chất và cố định xe vào container tại khu bãi tập kết tạm bợ.

“Nói thẳng thì hơi ngượng, nhưng xe cũ giờ đúng là mặt hàng xuất khẩu ngôi sao của chúng tôi”, Kevin Seol, một thương nhân xuất khẩu khoảng 100 chiếc xe hơi cũ mỗi tháng, chia sẻ. “Ngành này tăng trưởng mạnh mẽ, và chúng tôi đang đóng góp đáng kể cho xuất khẩu quốc gia”.

"Lá át" mới của nền kinh tế

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 25% với xe hơi Hàn Quốc, lượng xe mới xuất sang Mỹ đã giảm liên tiếp 6 tháng. Thế nhưng, tổng xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc vẫn tăng 3 tháng liên tiếp, nhờ vào kỷ lục doanh số xe cũ - hiện chiếm tới 1/4 lượng xuất khẩu và 13% giá trị, theo số liệu Bộ Thương mại và Hải quan Hàn Quốc.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc xuất khẩu 437.151 xe ôtô cũ, với trị giá 3,9 tỷ USD - tăng tới 72% so với cùng kỳ.

Chỉ riêng tháng 8, Hàn Quốc xuất khẩu 5,5 tỷ USD ôtô, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái - mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, xe cũ đóng góp 711,5 triệu USD , tăng vọt 35% so với năm trước, theo Viện Nghiên cứu Phân phối Xe cũ Hàn Quốc.

Động lực tăng trưởng chính đến từ nhu cầu khổng lồ đối với xe Hyundai và Kia đời cũ tại Nga, Trung Đông, cùng với lợi thế đồng won yếu.

Xuất khẩu xe cũ tại Hàn Quốc đã tăng hơn 70% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ, chiếm 1/4 tổng lượng ôtô xuất khẩu. Ảnh: Reuters.

“Thị trường Mỹ không chiếm nhiều trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khách hàng ở nơi khác quá mạnh, nên thuế quan Mỹ chẳng ảnh hưởng mấy”, ông Seol khẳng định.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định thuế quan này có thể vô tình đẩy giá xe mới toàn cầu tăng lên, từ đó thúc đẩy nhu cầu và giá xe cũ.

“Nếu giá xe mới bị đẩy lên, thị trường xe cũ chắc chắn sẽ hưởng lợi”, Shin Hyun Do, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phân phối Xe cũ Hàn Quốc, phân tích.

Những thị trường mới

Xe cũ Hàn Quốc đặc biệt được ưa chuộng tại Nga, Trung Á và Trung Đông. So với xe Nhật vốn chạy tay lái nghịch, xe Hàn phù hợp hơn vì được thiết kế cho hệ thống tay lái thuận như ở các thị trường này.

Đáng chú ý, lượng xe cũ Hàn bán sang Trung Đông đã vượt xe mới, trong khi xuất khẩu sang Nga tăng trung bình 40%/tháng.

Nhu cầu từ Nga và các đối tác như Kyrgyzstan bùng nổ sau khi chiến sự Ukraine nổ ra. Nhật Bản từ năm 2023 đã siết chặt, chỉ cho phép xe nhỏ gọn cũ được bán sang Nga, còn Hàn Quốc áp hạn chế từ 2024, nhưng chỉ với xe dung tích trên 2.000 cc. Nhiều mẫu SUV lớn vẫn “len lỏi” sang Nga qua ngả Trung Á, theo giới buôn xe.

Dù Syria vừa ban lệnh cấm nhập xe cũ từ tháng 7, giới chuyên gia dự báo năm nay Hàn Quốc vẫn sẽ lập kỷ lục mới về sản lượng và giá trị xuất khẩu xe đã qua sử dụng.

Ngược lại, tại Mỹ - thị trường xuất khẩu xe mới lớn nhất của Hàn - mức thuế 25% vẫn cao hơn hẳn so với 15% áp cho xe Nhật và châu Âu, khiến hoạt động xuất khẩu bị kìm hãm.

Những chiếc xe Hyundai, Kia đời cũ của Hàn Quốc đang được đặc biệt săn đón tại Nga và Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này đang bị cản trở bởi hạ tầng yếu kém ở các điểm tập kết. Ngay tại Incheon, nơi từng là công viên nay chỉ còn là bãi đất trống, thương nhân phải dựng văn phòng tạm, thiếu đủ thứ.

“Chúng tôi phải thuê bãi đất bẩn này để xếp xe. Mùa hè, bùn lầy đến mức khách khó mà đi kiểm tra xe”, ông Park Young Hwa, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu xe cũ Hàn Quốc, than thở.

Trước tình hình đó, nghị sĩ Heo Jong Sik của đảng Dân chủ đã đề xuất xây dựng hệ thống đăng ký xuất khẩu xe cũ và phát triển khu phức hợp chuyên biệt. Theo số liệu chính phủ Hàn Quốc, xe cũ và mỹ phẩm là hai ngành xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nửa đầu năm 2025.

“Xe cũ đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của đất nước. Nhà nước cần có chính sách quản lý và hỗ trợ để phát triển ngành này”, ông Heo nhấn mạnh.