Phát ngôn mới của Hàn Quốc về đàm phán với Mỹ

Phát ngôn viên của Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Mỹ đã đồng ý rằng Hàn Quốc không thực hiện hành vi thao túng đồng nội tệ.

Vấn đề thâm hụt thương mại đã trở thành điểm "nóng" trong quan hệ Mỹ - Hàn. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28/9 (giờ địa phương), ông Kang Yu-jung, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, cho biết hai nước đã nhất trí rằng Seoul không thuộc danh sách thao túng tiền tệ mà Bộ Tài chính Mỹ công bố trong các báo cáo hai lần mỗi năm, theo Reuters.

Hiện, Đại sứ quán Mỹ tại Seoul chưa đưa ra bình luận gì thêm.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa Hàn Quốc vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ vào tháng 11/2024, do thặng dư tài khoản vãng lai lớn và thặng dư thương mại đáng kể với Mỹ. Chính quyền của ông Donald Trump tiếp tục giữ Seoul trong danh sách công bố hồi tháng 6 vừa qua.

Theo luật Mỹ năm 2015, Washington có thể thực hiện các biện pháp đáp trả đối với những quốc gia không điều chỉnh tình trạng mất giá đồng nội tệ và duy trì thặng dư thương mại với Mỹ.

Giới chức Seoul khẳng định thỏa thuận này không liên quan đến đàm phán hoán đổi tiền tệ trong khuôn khổ bàn thảo về thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Hàn Quốc.

Theo Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol, Tổng thống Lee đã nói với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York rằng Hàn Quốc cần một cơ chế hoán đổi tiền tệ để thực hiện khoản cam kết đầu tư 350 tỷ USD nêu trong đàm phán giảm thuế quan. Ông Bessent cho biết sẽ thảo luận với các quan chức Mỹ khác và phản hồi lại Seoul.

Tuy nhiên, vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khẳng định Hàn Quốc sẽ cung cấp khoản đầu tư 350 tỷ USD "ngay lập tức" để có thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Hôm 27/9, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac tái khẳng định trên kênh Channel A News rằng Seoul không thể trả trước 350 tỷ USD bằng tiền mặt như đề xuất của ông Trump, và nước này đang tìm các phương án thay thế.

Ông cho biết Seoul muốn hoàn tất thỏa thuận thương mại trước hội nghị thượng đỉnh APEC do Hàn Quốc đăng cai vào tháng tới.

Cách đây không lâu, Tổng thống Lee nói với Reuters rằng nền kinh tế Hàn Quốc có thể rơi vào khủng hoảng tương đương với cuộc khủng hoảng năm 1997, nếu chính phủ chi trả một khoản tiền khổng lồ ngay lập tức như các yêu cầu của Mỹ mà không có biện pháp bảo vệ. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc hiện vào khoảng 410 tỷ USD .