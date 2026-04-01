Buffon có thể rời tuyển Italy sau thảm họa World Cup

Thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon để ngỏ khả năng rời bỏ vai trò Trưởng đoàn tuyển Italy khi tương lai của đội ngũ ban huấn luyện đứng trước nhiều biến động.

Tuyển Italy có thể tan rã thời gian tới.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy, ông Gabriele Gravina đề nghị Buffon và Gattuso tiếp tục đảm nhiệm vai trò hiện tại trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, tương lai của ban huấn luyện chưa được đảm bảo.

"Đây là thời điểm nhạy cảm và chúng tôi cần thêm thời gian đánh giá mọi thứ một cách thấu đáo", Buffon chia sẻ trong buổi họp báo. "Mùa giải sẽ kết thúc vào tháng 6, vì vậy việc chúng tôi tiếp tục phục vụ Liên đoàn đến thời điểm đó là điều hợp lý".

Bóng đá Italy trải qua giai đoạn khủng hoảng khi lỡ hẹn World Cup lần thứ 3 liên tiếp, đồng thời các CLB không còn duy trì được vị thế tại đấu trường châu Âu. Dù vậy, Buffon ghi nhận tinh thần chiến đấu của đội nhà trong trận đấu với Bosnia, đặc biệt khi phải chơi thiếu người.

"Điều quan trọng nhất là giành vé dự World Cup và chúng tôi không làm được. Đây là nỗi đau lớn", Buffon thừa nhận. "Chúng tôi sẽ làm việc đến tháng 6, sau đó mọi thứ sẽ được xem xét lại".

Theo tiết lộ từ ông Gravina, cuộc bầu cử Chủ tịch mới của Liên đoàn có thể diễn ra trong tuần tới. Và điều này nhiều khả năng sẽ kéo theo những thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo của tuyển Italy.

Tuyển Italy tiến gần tấm vé dự World Cup 2026 khi bước vào trận quyết định gặp Bosnia vào rạng sáng 1/4. Bàn thắng sớm của Moise Kean giúp "Azzurri" chiếm lợi thế, nhưng chiếc thẻ đỏ của Alessandro Bastoni làm thay đổi cục diện trận đấu.

Bosnia gỡ hòa nhờ công của Haris Tabakovic, kéo trận đấu vào hiệp phụ trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu, khi Francesco Pio Esposito và Bryan Cristante thực hiện không thành công.

