Bức tường từ 100.000 chai nhựa tái chế lập kỷ lục Việt Nam

6 bức tường nối nhau dài hơn 100 m, làm từ 100.000 chai nhựa tái chế ở nhà máy Coca-Cola Tây Ninh, được chứng nhận là tác phẩm nghệ thuật rPET lớn nhất Việt Nam.

Tác phẩm "Vòng tuần hoàn hướng đến tương lai xanh" gồm 6 bức tường có hình dáng uốn lượn, kết nối từ 100.000 chai Coca-Cola 300 ml được làm 100% từ nhựa tái chế, dài hơn 100 m. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mới đây, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận "Tác phẩm nghệ thuật bằng bao bì Coca-Cola 300 ml được làm 100% từ nhựa tái chế lớn nhất Việt Nam", với công trình mang tên "Vòng tuần hoàn hướng đến tương lai xanh".

Được trưng bày tại nhà máy Coca-Cola miền Nam ở tỉnh Tây Ninh, tác phẩm gồm 6 bức tường có hình dáng uốn lượn đặc trưng của thương hiệu, kết nối từ 100.000 chai Coca-Cola 300 ml được làm 100% từ nhựa tái chế (rPET). Tổng chiều dài đạt hơn 100 m.

Theo bà Milly Cheng, Tổng giám đốc Công ty Coca-Cola Việt Nam, đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời khẳng định cho cam kết dài hạn của tập đoàn đối với Việt Nam, nơi Coca-Cola đã gắn bó và phát triển hơn ba thập kỷ.

"Công ty Coca-Cola Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, đổi mới và hợp tác để mang lại giá trị bền vững lâu dài cho người tiêu dùng, môi trường và cộng đồng", bà Milly Cheng nhấn mạnh.

Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận và chia sẻ với khách tham quan về tác phẩm nghệ thuật vừa đạt kỷ lục Việt Nam.

Thực tế, từ năm 2022, Coca-Cola là một trong những doanh nghiệp đầu tiên giới thiệu chai PET làm từ 100% nhựa tái chế (rPET) tại Việt Nam cho dòng sản phẩm 300 ml, góp phần giảm sử dụng nhựa nguyên sinh và thúc đẩy vòng đời tuần hoàn cho bao bì.

Trong khi đó, nhà máy Coca-Cola miền Nam cũng là nhà máy thực phẩm đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED Gold cho thiết kế và vận hành công trình xanh. Với tổng diện tích 19 ha và vốn đầu tư 136 triệu USD , khánh thành từ tháng 7 vừa qua, nhà máy này có quy mô lớn nhất trong 3 cơ sở sản xuất của Coca-Cola ở Việt Nam.