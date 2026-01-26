Bức ảnh gây chú ý ở trận MU thắng Arsenal

Rạng sáng 26/1, khoảnh khắc vùng cấm địa MU chật kín cầu thủ khi Arsenal chuẩn bị thực hiện phạt góc gây bão mạng xã hội.

Khu vực vùng cấm MU ken đặc cầu thủ ở thời điểm Arsenal thực hiện pha đá phạt góc.

Phạt góc từ lâu trở thành thứ vũ khí đáng sợ của Arsenal. Mỗi tình huống bóng bổng được treo vào vùng cấm đều buộc đối phương phải căng mình chống đỡ. MU cũng không ngoại lệ khi hành quân tới sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Đội chủ sân Old Trafford thường xuyên bố trí lực lượng dày đặc, sẵn sàng chấp nhận va chạm và tranh chấp tay đôi để vô hiệu hóa các pha không chiến. Dù vậy, Arsenal vẫn kịp ghi một bàn từ tình huống cố định, minh chứng cho sự nguy hiểm của miếng đánh này.

Tuy nhiên, chính sự lệ thuộc ấy khiến Arsenal trở thành tâm điểm chỉ trích. Trên X, hàng loạt tài khoản chia sẻ lại hình ảnh vùng cấm MU đông nghịt người kèm những lời mỉa mai. "Arsenal đá như thể mỗi quả phạt góc là canh bạc sống còn" là phản ứng của hầu hết người hâm mộ.

Những con số càng khiến sự hoài nghi gia tăng. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres, Noni Madueke, hay Leandro Trossard đều trải qua chuỗi trận tịt ngòi đáng báo động ở Premier League. Thật vậy, Gyokeres 11 trận không có bàn từ bóng sống, Martinelli tịt ngòi 13 trận và Madueke 25 trận liên tiếp không nổ súng. Trên mọi đấu trường, Saka 13 trận liền không ghi bàn, còn Trossard chỉ ghi 1 bàn sau 11 trận gần nhất.

Do đó, việc một đội bóng chi hàng trăm triệu euro cho tuyến trên vẫn phải bấu víu vào bóng cố định là điều khó chấp nhận với tham vọng vô địch. Sau trận, Amad Diallo không bỏ lỡ cơ hội châm chọc đối thủ. Tiền đạo MU mỉa mai Arsenal "chỉ có một bài", ám chỉ những quả phạt góc được lặp đi lặp lại.

Hình ảnh ấy không chỉ phản ánh một trận đấu, mà còn phơi bày bài toán lớn của Arsenal. Khi bóng sống bế tắc, họ chưa tìm ra lời giải thuyết phục. Với kết quả thua 2-3, Arsenal chỉ còn hơn Man City và Aston Villa 4 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD