Bức ảnh dàn nữ nghệ sĩ quỳ gối gây phẫn nộ

Hình ảnh nhiều nữ nghệ sĩ của GMMTV (Thái Lan) quỳ gối khi chụp ảnh cùng các nghệ sĩ nam tại một sự kiện gần đây khiến dân mạng dậy sóng.

Lễ trao giải TikTok Awards Thailand 2025 diễn ra tối 8/11, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng xứ chùa vàng tới tham dự. Song, sự kiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dân mạng vì một số hình ảnh được cho là phản cảm. Tại thảm đen sự kiện, dàn nữ nghệ sĩ của GMMTV quỳ gối khi chụp ảnh chung với các đồng nghiệp nam.

Trong bức hình đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao nữ trong trang phục đầm dự tiệc phải quỳ khi tạo dáng trước ống kính, trong khi dàn nghệ sĩ nam đứng phía sau.

Hình ảnh này thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều tài khoản chỉ trích GMMTV khi để dàn nữ nghệ sĩ phải quỳ để chụp ảnh. Không ít bình luận cho rằng hình ảnh những cô gái trẻ phải quỳ gối phía trước các nam đồng nghiệp tỏ ra phản cảm, như đang "hạ thấp phụ nữ".

Hình ảnh dàn nghệ sĩ nữ của GMMTV phải quỳ phía trước các đồng nghiệp nam gây phẫn nộ.

Tranh cãi lan rộng khi nhiều luồng ý kiến cho rằng các nghệ sĩ nam "EQ thấp" khi bình thản đứng chụp ảnh, trong khi các nữ đồng nghiệp mặc váy, đi giày cao gót phải quỳ gối.

"Tại sao không phải là cùng đứng chụp ảnh mà nữ lại phải quỳ", "Không tin nổi GMMTV để chuyện này xảy ra", "Họ không thấy hình ảnh này quá phản cảm, hạ thấp phụ nữ à", "Đây không phải trọng nam khinh nữ hay sao", "Thật đáng xấu hổ. Những cô gái mang giày cao gót, mặc đầm bó lại phải quỳ để chụp ảnh còn những người đàn ông đứng sau thoải mái tạo dáng"... là một số bình luận bức xúc của dân mạng.

Nhiều khán giả tràn vào trang của GMMTV và để lại bình luận chỉ trích nặng nề. Hình ảnh dàn nữ nghệ sĩ GMMTV quỳ gối chụp ảnh thu hút hàng triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội X. Không riêng khán giả Thái Lan, nhiều tài khoản quốc tế cũng để lại bình luận bức xúc, yêu cầu GMMTV phải công khai xin lỗi.

Hiện tại, phía GMMTV vẫn chưa có động thái phản hồi trước làn sóng dư luận.