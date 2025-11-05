Brooklyn tiếp tục cắt đứt quan hệ với nhà Beckham

Trong ngày David Beckham được vua Charles phong tước hiệp sĩ, niềm vui của huyền thoại bóng đá Anh bỗng kém trọn vẹn khi con trai cả Brooklyn vắng mặt và không gửi lời chúc mừng.

Ở tuổi 50, "Sir David Beckham" trải qua ngày trọng đại nhất cuộc đời với sự chứng kiến của vợ, Lady Victoria Beckham, cùng cha mẹ và ba người con Romeo (23 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (14 tuổi). Nhưng người con cả, Brooklyn, không xuất hiện trong buổi lễ cũng như không gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội.

Trong khi Romeo và Cruz nhanh chóng đăng tải hình ảnh cùng dòng chia sẻ đầy tự hào "không ai xứng đáng hơn bố. Chúc mừng Sir Dad", tài khoản của Brooklyn hoàn toàn im lặng. Sự vắng mặt lần này khiến dư luận dấy lên nghi ngờ về sự rạn nứt kéo dài nhiều năm trong nhà Beckham.

Nguồn cơn của căng thẳng được cho bắt đầu từ đám cưới Brooklyn - Nicola Peltz năm 2020, khi cô dâu từ chối mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế. Từ đó, Brooklyn ít xuất hiện cùng gia đình, không gửi lời chúc Ngày của Mẹ cho Victoria và vắng mặt trong các sự kiện quan trọng của cha, gồm cả sinh nhật tuổi 50 của ông.

Us Weekly tiết lộ Brooklyn và Nicola Peltz được cho là không quan tâm đến việc hàn gắn gia đình vào thời điểm hiện tại. Họ muốn tập trung vào cuộc sống yên bình đang có.

Bỏ ngoài tai ồn ào, Beckham chia sẻ niềm xúc động sau lễ phong tước: "Tôi chỉ là một cậu bé sinh ra ở Đông London, nay được nhận vinh dự từ Nhà vua. Tôi thật sự biết ơn và tự hào". Anh nhấn mạnh: "Điều duy nhất tôi luôn mong muốn là khiến gia đình mình tự hào. Các con là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi mỗi ngày".