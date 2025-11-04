Beckham nhận tước hiệu hiệp sĩ

Bà xã của David Beckham giờ mang danh xưng Phu nhân Victoria Beckham (Lady Victoria Beckham) sau khi chồng được phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến cho thể thao và từ thiện.

Beckham chính thức được phong tước hiệp sĩ.

Tối 4/11 (giờ Hà Nội), Beckham cuối cùng được Vua Charles phong tước hiệp sĩ, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài hơn 10 năm. Lễ trao danh hiệu diễn ra tại Lâu đài Windsor với sự chứng kiến của vợ Victoria và cha mẹ huyền thoại bóng đá Anh.

Như mọi hiệp sĩ khác, trong buổi lễ, Beckham quỳ gối và được nhà vua chạm nhẹ thanh gươm lên vai anh để chính thức phong tước. Huyền thoại MU và tuyển Anh nhận vinh dự vì những đóng góp nổi bật cho thể thao và các hoạt động từ thiện.

Beckham lần đầu được đề cử tước hiệp sĩ vào năm 2011 sau vai trò quan trọng trong việc giúp London đăng cai Olympic 2012, nhưng bị trì hoãn do dính đến vụ bê bối tránh thuế cùng nhiều ngôi sao khác. Sau khi nghỉ thi đấu vào năm 2013 và giải quyết xong các vấn đề tài chính, cánh cửa vinh dự mới mở ra cho anh.

Ngoài sự nghiệp thi đấu ấn tượng, Beckham còn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện. Anh là đại sứ của The King’s Foundation, tập trung vào việc tạo ra các cộng đồng bền vững, đồng thời góp sức vào các chương trình giáo dục và bảo vệ môi trường. Beckham cũng là Đại sứ thiện chí của UNICEF suốt 20 năm qua.

Gia đình Beckham hiện sở hữu khối tài sản kết hợp ước tính khoảng 500 triệu bảng.