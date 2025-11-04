Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Beckham nhận tước hiệu hiệp sĩ

  • Thứ ba, 4/11/2025 19:59 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Bà xã của David Beckham giờ mang danh xưng Phu nhân Victoria Beckham (Lady Victoria Beckham) sau khi chồng được phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến cho thể thao và từ thiện.

Hiep si Beckham anh 1

Beckham chính thức được phong tước hiệp sĩ.

Tối 4/11 (giờ Hà Nội), Beckham cuối cùng được Vua Charles phong tước hiệp sĩ, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài hơn 10 năm. Lễ trao danh hiệu diễn ra tại Lâu đài Windsor với sự chứng kiến của vợ Victoria và cha mẹ huyền thoại bóng đá Anh.

Như mọi hiệp sĩ khác, trong buổi lễ, Beckham quỳ gối và được nhà vua chạm nhẹ thanh gươm lên vai anh để chính thức phong tước. Huyền thoại MU và tuyển Anh nhận vinh dự vì những đóng góp nổi bật cho thể thao và các hoạt động từ thiện.

Beckham lần đầu được đề cử tước hiệp sĩ vào năm 2011 sau vai trò quan trọng trong việc giúp London đăng cai Olympic 2012, nhưng bị trì hoãn do dính đến vụ bê bối tránh thuế cùng nhiều ngôi sao khác. Sau khi nghỉ thi đấu vào năm 2013 và giải quyết xong các vấn đề tài chính, cánh cửa vinh dự mới mở ra cho anh.

Ngoài sự nghiệp thi đấu ấn tượng, Beckham còn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện. Anh là đại sứ của The King’s Foundation, tập trung vào việc tạo ra các cộng đồng bền vững, đồng thời góp sức vào các chương trình giáo dục và bảo vệ môi trường. Beckham cũng là Đại sứ thiện chí của UNICEF suốt 20 năm qua.

Gia đình Beckham hiện sở hữu khối tài sản kết hợp ước tính khoảng 500 triệu bảng.

Bức ảnh Messi và mẹ Beckham gây chú ý

David Beckham chia sẻ hình ảnh mẹ mình lần đầu gặp Lionel Messi và khoảnh khắc giản dị này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

19:00 23/10/2025

Beckham gây chấn động MU?

Bóng đá Anh rộ lên thông tin chấn động khi David Beckham có thể đóng vai trò gương mặt đại diện cho một tập đoàn đầu tư đến từ UAE với nỗ lực thâu tóm MU.

21:27 19/10/2025

Beckham - từ số 7 của Man United đến ông chủ tỷ USD của Inter Miami

Hai mươi năm sau ngày rời sân Bernabeu, David Beckham vẫn chưa bao giờ “rời sân” thật sự.

18:00 10/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Hiệp sĩ Beckham David Beckham Victoria Beckham Beckham hiệp sĩ phong tước

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Lo hong cua bong da Malaysia hinh anh

Lỗ hổng của bóng đá Malaysia

7 phút trước 20:10 4/11/2025

0

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối mặt sức ép lớn về trách nhiệm trong quy trình xác minh cầu thủ nhập tịch.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý