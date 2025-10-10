Beckham - từ số 7 của Man United đến ông chủ tỷ USD của Inter Miami

Hai mươi năm sau ngày rời sân Bernabeu, David Beckham vẫn chưa bao giờ “rời sân” thật sự.

Beckham không còn tung những đường chuyền xoáy vào vòng cấm, nhưng vẫn là người điều khiển cuộc chơi - cuộc chơi của hình ảnh, tầm nhìn và thương hiệu. Ở tuổi 50, Beckham không chỉ là cựu danh thủ. Anh là một “đế chế di động”, một biểu tượng vượt khỏi khuôn khổ bóng đá, nơi thể thao, kinh doanh và phong cách hòa làm một.

Từ cầu thủ đến biểu tượng

Khi Real Madrid chiêu mộ Beckham vào mùa hè 2003, họ không chỉ mua một tiền vệ phải biết tạt bóng, mà là một ngôi sao có khả năng thắp sáng cả sân khấu lẫn sàn diễn. Anh là “Galactico” hoàn hảo - đẹp trai, lịch lãm, hiếu chiến và chuyên nghiệp đến từng chi tiết. Hai mươi năm sau, những phẩm chất ấy vẫn còn nguyên, chỉ khác là sân chơi của anh giờ rộng hơn: thời trang, điện ảnh, bất động sản, từ thiện và cả… MLS.

Beckham là một trong số rất ít cầu thủ hiểu rằng sự nghiệp cầu thủ, dù huy hoàng đến đâu, cũng ngắn ngủi như một cú sút trúng xà ngang. Anh không đợi đến khi treo giày mới nghĩ tới tương lai. Ngay từ khi còn thi đấu, Beckham tính toán từng bước đi - hợp đồng, hình ảnh, cách ứng xử, thậm chí là… kiểu tóc. Mọi chi tiết đều là một phần trong chiến lược dài hơi để biến cái tên “Beckham” thành một thương hiệu toàn cầu, có thể sống độc lập với chính con người anh.

Quyết định rời Real Madrid năm 2007 để sang Mỹ chơi cho LA Galaxy từng khiến nhiều người nghi ngờ. Khi ấy, bóng đá ở Mỹ còn xa lạ, MLS chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng Beckham nhìn thấy thứ mà người khác chưa thấy: tiềm năng thương mại khổng lồ của một thị trường 300 triệu dân, nơi mọi môn thể thao đều có thể trở thành showbiz.

Hợp đồng với LA Galaxy là bản giao kèo cách mạng trong lịch sử thể thao: ngoài mức lương 5,5 triệu euro, Beckham còn được chia phần trăm doanh thu mà MLS thu được nhờ anh. Kết quả, chỉ trong vài năm, cựu sao MU thu về hơn 200 triệu euro - nhưng quan trọng hơn, anh định nghĩa lại vai trò của một ngôi sao thể thao: không chỉ là người chơi bóng, mà là một “thương hiệu sống”.

Điều khoản đáng giá nhất trong bản hợp đồng ấy chính là quyền mua một đội bóng MLS với giá cố định 25 triệu USD . Và khi cơ hội đến, Beckham không bỏ lỡ. Anh sáng lập Inter Miami - đội bóng không chỉ mang màu áo hồng, mà còn mang tinh thần “Beckham” đến tận từng chi tiết: phong cách, tham vọng, tầm nhìn quốc tế.

David Beckham là biểu tượng của bóng đá thế giới.

Năm 2020, Inter Miami chính thức ra mắt MLS. Ba năm sau, Messi, Busquets, Jordi Alba và Luis Suárez cùng hội tụ ở Florida. Bỗng nhiên, đội bóng trẻ trung này trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá. Giá trị CLB vượt mốc 1 tỷ USD , đưa Beckham từ biểu tượng trên sân cỏ thành “ông trùm” thực thụ trong giới thể thao.

Nhìn lại, bản hợp đồng 25 triệu USD năm 2007 hóa ra là “cú sút phạt” kinh điển nhất của Beckham - không phải vào lưới Hy Lạp, mà là vào lưới thời gian. Anh nhìn xa hơn tất cả, đặt cược vào tương lai và thắng bằng tầm nhìn.

Đế chế Beckham: nơi hình ảnh sinh ra giá trị

Sau khi giải nghệ năm 2013, Beckham chính thức “hóa thân” thành doanh nhân. Anh sáng lập DRJB Holdings, tập đoàn kiểm soát mọi hoạt động liên quan đến bản quyền hình ảnh, thương hiệu và sản xuất nội dung. Từ đó tỏa ra ba nhánh chính: DB Ventures, Studio 99, và Seven Global.

DRJB vận hành như một công ty truyền thông toàn cầu, nơi Beckham vừa là CEO, vừa là sản phẩm chủ lực. Anh ký hợp đồng trọn đời với Adidas (ước tính 135 triệu euro), đồng thời là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu: Hugo Boss, Tudor, Maserati, Nespresso, EA Sports... Mỗi hợp đồng đều là một mảnh ghép trong chiến lược xây dựng hình ảnh Beckham - biểu tượng của phong cách, thành công và tính bền vững.

Ngay cả khi không thi đấu, Beckham vẫn kiếm được 25-40 triệu euro mỗi năm chỉ nhờ quảng bá hình ảnh. Năm 2024, tập đoàn của anh báo lãi 38,5 triệu euro - mức tăng 24% so với năm trước. Trong thế giới nơi tên tuổi cầu thủ thường phai nhạt nhanh chóng, Beckham chứng minh rằng hình ảnh có thể sống lâu hơn đôi chân.

Beckham không chỉ mua đội bóng, anh còn mua… đất. Dự án Miami Freedom Park, do anh và quỹ đầu tư Ares Management cùng phát triển, là minh chứng cho sự chuyển mình hoàn hảo từ cầu thủ sang nhà đầu tư. Khu phức hợp thể thao - thương mại trị giá 1 tỷ USD này sẽ bao gồm sân vận động, khách sạn, trung tâm thương mại, công viên công cộng.

Ở quê nhà Anh, Beckham nắm 10% Salford City, tiếp tục “trồng cây” cho tương lai bóng đá xứ sương mù. Tất cả đều cho thấy một tầm nhìn hiếm có: Beckham không chơi theo thời, anh tạo ra thời thế của riêng mình.

Beckham và sức mạnh của sự duy trì

Điều làm Beckham đặc biệt không phải ở khối tài sản gần 1 tỷ USD , mà ở cách anh duy trì sức hút suốt ba thập kỷ. Rất ít cầu thủ có thể giữ hình ảnh tích cực lâu đến vậy, lại trong môi trường giải trí vốn tàn nhẫn với sự cũ kỹ.

Beckham thành đạt ở nhiều khía cạnh.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, Beckham vẫn giữ vị thế không phải bằng chiêu trò, mà bằng sự chuẩn mực. Anh là người của đám đông, nhưng vẫn giữ được khoảng cách của một quý ông. Anh hiện đại, nhưng không rẻ tiền. Anh gần gũi, nhưng không tầm thường.

Cái cách Beckham đồng hành cùng UNICEF suốt 20 năm, hiến lương PSG cho từ thiện, và xuất hiện trên Time như một trong “100 nhà từ thiện có ảnh hưởng nhất thế giới” - tất cả tạo nên một lớp ý nghĩa khác cho thương hiệu Beckham: một ngôi sao biết chia sẻ ánh sáng của mình.

Trong phim tài liệu Beckham trên Netflix - sản phẩm do chính công ty Studio 99 của anh sản xuất - có một chi tiết đáng nhớ: khi được hỏi liệu có nhớ sân cỏ không, Beckham chỉ mỉm cười: “Tôi vẫn đang chơi trận đấu của mình”.

Thật vậy. Anh chỉ thay quả bóng bằng những thương vụ, thay sân cỏ bằng bàn đàm phán, thay tiếng reo của khán đài bằng sự kính nể của giới kinh doanh. Và trên “sân khấu” đó, David Beckham vẫn là cầu thủ giỏi nhất - người luôn biết chuyền bóng đúng thời điểm, đúng hướng và đúng người.

Từ cậu bé tóc vàng kiếm 90 bảng/tuần ở Manchester đến ông chủ CLB trị giá 1 tỷ USD , hành trình của Beckham là minh chứng sống cho câu nói: “Bạn có thể rời bóng đá, nhưng bóng đá không bao giờ rời bạn”.

David Beckham đã rời sân cỏ, nhưng anh vẫn đang ghi bàn - mỗi ngày, trong một trận đấu khác, rộng lớn hơn, khốc liệt hơn, và vinh quang hơn.

Bởi thương hiệu Beckham không chỉ là biểu tượng - nó là một nền văn hóa.