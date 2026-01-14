Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Brooklyn thân thiết với nhà vợ sau khi 'tuyệt tình' với cha mẹ

  • Thứ tư, 14/1/2026 21:15 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Brooklyn Beckham xuất hiện thân thiết bên vợ Nicola Peltz và anh vợ, giữa lúc mối quan hệ với bố mẹ ruột vẫn căng thẳng.

Theo Daily Mail, Brooklyn và Nicola mới đây được bắt gặp nắm tay nhau dạo chợ nông sản địa phương tại Los Angeles. Cặp đôi đi cùng anh trai của Nicola là Bradley Peltz.

Trong ảnh, Brooklyn ăn mặc giản dị với áo thun đen, quần short denim, khoác áo len qua vai; còn Nicola diện áo khoác lông trắng, quần jeans và bốt cao gót. Cả hai tay trong tay dạo phố, toát lên vẻ thoải mái, thân mật. Ngoài ra, Brooklyn trông rất thân thiết với anh trai của vợ.

Những hình ảnh đời thường này cho thấy cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc giữa lúc gia đình Beckham đang đối mặt với nhiều ồn ào.

Song song đó, Nicola Peltz được cho là đã “thích” một số bình luận trên mạng xã hội ám chỉ Brooklyn đang hạnh phúc khi gắn bó với gia đình vợ.

Brooklyn anh 1Brooklyn anh 2

Brooklyn và gia đình vợ bị bắt gặp trên phố. Ảnh: Backgrid.

Trước đó, truyền thông Anh đưa tin Brooklyn đã gửi một bức thư thông qua luật sư, yêu cầu bố mẹ ruột chỉ liên lạc với anh bằng con đường pháp lý, đồng thời không đăng tải hay đưa ra các phát ngôn công khai liên quan đến anh trên mạng xã hội.

Theo các nguồn tin thân cận, bức thư này không mang tính pháp lý ràng buộc, mà chỉ là một yêu cầu nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của Brooklyn, khi những bài đăng trực tuyến có gắn thẻ hoặc nhắc tên anh được cho là đã gây áp lực tâm lý.

Một nguồn tin tiết lộ Brooklyn mong muốn mọi nỗ lực hàn gắn, nếu có, phải diễn ra trong không gian riêng tư thay vì trên mạng xã hội. Người này cho biết mâu thuẫn leo thang sau khi những đề nghị “dừng lại” của Brooklyn không được đáp ứng, khiến anh cảm thấy mình vẫn bị nhìn nhận như một đứa trẻ, thay vì một người trưởng thành độc lập.

Căng thẳng gia đình tiếp tục gia tăng vào cuối tuần qua khi Nicola Peltz xóa toàn bộ hình ảnh và nội dung liên quan đến gia đình Beckham khỏi trang cá nhân, bao gồm cả bài đăng chúc mừng sinh nhật Victoria Beckham từng được chia sẻ trước đây.

Minh An

Brooklyn Victoria Beckham Beckham gia đình căng thẳng

