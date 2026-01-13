Thiên Ân lên tiếng về Kỳ Duyên, Steven Nguyễn

Thiên Ân nói về sự cố vấp ngã trên sân khấu gần đây. Người đẹp cho biết Kỳ Duyên lên tiếng chỉ vì muốn bảo vệ cô, khi có một số tài khoản cố tình suy diễn.

Mới đây, Thiên Ân đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội, làm rõ những tranh cãi xoay quanh sự cố vấp ngã tại lễ trao giải và những hiểu lầm liên quan đến Steven Nguyễn và Kỳ Duyên.

Theo Thiên Ân, khoảnh khắc cô bị ngã và được Steven Nguyễn kịp thời đỡ chỉ là một hành động đẹp giữa các đồng nghiệp. Song, sự việc đã bị đẩy đi xa khi một số tài khoản mạng cắt ghép, từ đó kéo theo những tranh cãi không đáng có.

“Lúc đó mình cũng có cảm ơn anh tận 2 lần khi anh đỡ mình. Mình hoảng vì ngã chứ. Khi anh kéo tay áo lên trong tình huống đó, mình cũng có ‘cảm ơn anh và bảo cái kiểu nó vậy á anh ơi’. Mình biết ơn vì sự giúp đỡ của anh. Mọi chuyện cũng chẳng có gì khi một tài khoản lại xuyên tạc câu chuyện, chèn nội dung hạ bệ mình. Sao bạn tệ hại đến mức hả hê khi một người con gái vấp ngã trên sân khấu thế?”, nàng hậu chia sẻ.

Kỳ Duyên gây tranh cãi khi lên tiếng bênh vực Thiên Ân. Ảnh: @kyduyen.

Về tranh cãi liên quan đến Kỳ Duyên, Thiên Ân cho biết đàn chị cũng chỉ muốn lên tiếng để bảo vệ cô khi những hiểu lầm và tranh cãi phát sinh.

“Chị Duyên cũng chỉ muốn sự việc dừng lại ở đó là đẹp rồi, chứ hoàn toàn không có ý gì khác cả. Và bình luận đó chỉ nên đặt đúng ngữ cảnh là trong cái video đó chứ không nên đem đi cắt ghép, bê hết chỗ này đến chỗ khác nó lại sai vấn đề. Các bạn fan của anh Steven bênh anh cũng không sai, chị Duyên bênh mình cũng không sai. Người sai là người cố tình đem một tình huống vốn dĩ dễ thương cắt ghép, xuyên tạc vì một lý do nào đó”, Thiên Ân chốt lại.

Trước đó, video Steven Nguyễn đỡ Thiên Ân được lan truyền trên mạng, kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Kỳ Duyên đã lên tiếng bảo vệ Thiên Ân: “Thôi mà, dù sao người ta cũng là con gái. Tiếp xúc gần như vậy với con trai mà lần đầu tiên gặp anh nữa nên cô ấy cũng ngại mà. Mình nghĩ anh dừng lại ở việc đỡ cô lên sân khấu là đẹp rồi. Cảm ơn anh 7 đã đỡ em bé nhà em nha, sân khấu trơn quá nên em bé bị ngã, thương lắm”.

Chia sẻ này sau đó tạo tranh luận, khiến Kỳ Duyên phải lên tiếng. Cô mong cộng đồng mạng không hiểu sai bình luận của mình khi đặt không đúng ngữ cảnh.