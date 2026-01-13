Vợ chồng Beckham nói dối?

Một nguồn tin thân cận với Nicola Peltz khẳng định David và Victoria Beckham chưa từng chủ động hàn gắn quan hệ với vợ chồng Brooklyn.

Trước đó, có thông tin cho rằng David và Victoria Beckham đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với con trai cả Brooklyn và vợ anh - nữ diễn viên Nicola Peltz, sau khi bốn người xảy ra rạn nứt năm 2022. Vợ chồng David - Victoria đã nhiều lần đề nghị gặp Brooklyn và Nicola để tháo gỡ khúc mắc, đồng thời luôn mời họ tham dự các sự kiện gia đình.

Tuy nhiên, theo People, một nguồn tin thân cận với Nicola Peltz khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật.

“Việc Brooklyn và Nicola được mời tham dự mọi sự kiện, cũng như việc David và Victoria đã chân thành nỗ lực hàn gắn mối quan hệ là không đúng sự thật. Cả hai phụ huynh đã không hề chủ động liên lạc với Nicola suốt gần một năm qua”, người này nói.

Đại diện của David và Victoria không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ People. Đại diện của Brooklyn và Nicola cũng không đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Trước đó, ngày 8/1, tờ The Sun đưa tin Brooklyn là đã gửi thông báo pháp lý đến cha mẹ, yêu cầu họ chỉ được liên lạc với anh thông qua luật sư, đồng thời đề nghị không “gắn thẻ” anh trên mạng xã hội.

Mâu thuẫn trong gia đình Beckham ngày càng căng thẳng. Ảnh: @Victoria, @Brooklyn.

Theo tờ báo này, việc Victoria Beckham “thích” một bài đăng trên Instagram là đã vi phạm nội dung của thư yêu cầu chấm dứt liên hệ, và đây được xem là lý do khiến Brooklyn chặn David và Victoria trên mạng xã hội.

Hiện tại, hai phía Brooklyn - Nicola và David - Victoria không theo dõi nhau trên Instagram. Brooklyn và Nicola cũng không theo dõi hai em trai của Brooklyn là Romeo và Cruz. Trước đó, Cruz từng chia sẻ trên Instagram Stories: “Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ chủ động hủy theo dõi con trai mình… Hãy làm rõ sự thật. Họ thức dậy và phát hiện mình đã bị chặn - tôi cũng vậy”.

Mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình được cho là đã âm ỉ trong nhiều năm. Tháng 5 năm ngoái, một nguồn tin nói với People rằng nguyên nhân bắt nguồn khi Victoria là đã đề nghị may váy cho Nicola nhưng cuối cùng không thành sự thật.

“Nicola bị mô tả như một cô dâu ‘khó chiều’ vì không mặc thiết kế của Victoria Beckham trong đám cưới”, nguồn tin cho biết. Gần bốn năm trôi qua, mối quan hệ này dường như vẫn chưa có dấu hiệu được hàn gắn.